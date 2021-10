Valenciano: de las críticas a Reinaldo, a la crítica al juego de Junior

Iván René Valenciano opina sin filtro. Siempre lo ha hecho y en estos días recientes sus opiniones sobre la Selección Colombia, Reinaldo Rueda y Junior de Barranquilla han trascendido.

Generan polémica por la contundencia que tienen. En el caso de la Selección Colombia, por ejemplo, hablando en ESPN en su rol de panelista, Valenciano dijo que “Reinaldo Rueda es un técnico temeroso”, luego del 0-0 ante Uruguay. Y cuando se dio el empate con Brasil, dijo que “la culpa es del entrenador que pone a los jugadores que pone”, en referencia al estilo de juego.

En ese punto es que suele insistir. Iván René está inconforme con lo que le ve a la Selección Colombia en cancha y eso mismo le pasa con Junior hace ya un buen tiempo. Lo criticó cuando el DT era Luis Amaranto Perea y tras los primeros juegos con Arturo Reyes se ha mantenido. Lo dejó muy claro este miércoles en entrevista con el diario El Heraldo.

“Junior es un equipo que no me convence, no me convencía el de Amaranto y este tampoco. Hoy está metido entre los ocho (con Perea también), pero hoy creo que hablamos es del juego. El fútbol de Junior no es vistoso, no enamora, no gusta, no es contundente. Vi el último juego ante Bucaramanga y no puede ser posible que termines sufriendo. Termines metido atrás, termines metiéndote un gol en el último minuto cuando tienes una de las mejores nóminas, mucho más equipo que ellos, como para que empates”, dijo.

Y agregó: “Creo que podías haber ido y ganar, 2 o 3-0 e imponer superioridad. En esto se basa estas cosas, no se trata en meter un gol y ya. Junior es un equipo grande y está acostumbrado a proponer en todas las canchas a las que va y no a meterse atrás. Igual si sale campeón nos vamos a acordar del Junior 2004 que fue campeón con un de Ribonetto, que era un equipo que no jugaba bien y consiguió el título, algo que hace parte del juego. Si hablamos del análisis de lo futbolístico, a mí no me gusta”, finalizó.