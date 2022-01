¿Qué partidos de Junior se perderán los que van a Selección?

Miguel Borja y Freddy Hinestroza se perderán tres jornadas de la Liga BetPlay, pero podrán estar en el debut contra Patriotas.

Junior repitió futbolistas en la convocatoria de la Selección Colombia. Esto significa que tanto Borja como Hinestroza, piezas importantes en el equipo, estarán ausentes en la fecha 2, 3 y 4 del campeonato. No juegan con Atlético Nacional, Equidad y Santa Fe, respectivamente.

⚠️ • Los jugadores de Junior que convoquen para la doble fecha de eliminatorias (28/01 y 02/02) se perderán la fechas 2, 3 y 4 de Liga Betplay:

• Fecha 2: 26/01 vs Nacional 🛫

• Fecha 3: 29/01 vs Equidad 🏡

• Fecha 4: 02/02 vs Santa Fe 🛫 pic.twitter.com/RM61Me3gUd

