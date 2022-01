El exfutbolista se despachó en contra de Junior de Barranquilla y dejó claro que no tiene nada por lo que estar agradecido. Apuntó que el club no le tendió la mano en varias ocasiones.

Charlando en El Vbar Caracol, Valenciano manifestó su molestia con aquellos que dicen que él debería estar agradecido con el cuadro barranquillero. A pesar de ser el equipo que lo vio nacer, el Bombardero insiste en que fue una relación recíproca, un intercambio de oportunidad por rendimiento deportivo.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️“No estoy agradecido con Junior, me dieron como yo les di”: Ivan René Valenciano ➡️El ‘Bombardero’ habló de cómo fue su salida de Junior tras ser el goleador histórico del equipo ‘Tiburón’ 📻Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/vfQ04sKMem — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 12, 2022

“Me critican cuando hablo de Junior. Dicen que Junior me dio todo, y no. Me dieron como yo les di, nada más. La familia Char nunca me llamó…”, expresó el goleador. Que también hizo hincapié en un hecho puntual: cuando en 1999 el elenco rojiblanco no pagó su préstamo y lo dejaron dos meses sin jugar.

“Junior tenía que pagar un préstamo de veinticinco mil dólares al Morelia de México, cada tres meses. El Zurdo López le dijo a la familia Char que no me necesitaba y me cortaron el contrato. Tuve que estar dos meses sin jugar”, disparó el ex-Medellín, Deportivo Cali, entre otros.

Cabe resaltar que el nacido en el barrio Simón Bolívar tuvo tres etapas (1988-1992), (1993-1996) y 2006 en Junior. Es el máximo anotador de la historia de Los Tiburones con 158 tantos y fue campeón en 1993 y 1995. Por otro lado, puede presumir que su colosal nivel permitió que fuese vendido dos veces: una vez en 4.8M y luego por 3.5M. Dejando, en total, más de ocho millones de dólares en las arcas barranquilleras.