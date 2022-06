Miguel Borja: ¿Cuándo viaja a Argentina?

Miguel Borja se ausentó en el último entrenamiento de Junior y ya hace maletas. ¿Qué es lo que falta para que viaje a Argentina?

Ya la operación Borja a River está en la fase final. Una vez que se cerrara el acuerdo entre las cuatro partes de la negociación (Miguel, Junior, Palmeiras y River), es cuestión de detalles y de papeleo para que el delantero se convierta oficialmente en nuevo refuerzo Millonario. Su representante Juan Pablo Pachón dio algunos detalles.

“Estamos avanzando con los trámites de la negociación. Se acordaron los términos que satisfacen a todos y entramos a la fase de preparación de la parte contractual. Por lo general es un proceso que toma dos o tres días, no sabemos cuando Miguel viajará a Buenos Aires”, le contó el empresario a El Heraldo.

Con esto ya se sabe que, una vez los abogados de los equipos terminen de redactar los documentos y si no surge nada de última hora, Borja estará viajando a Argentina el próximo fin de semana. Por lo pronto, no asistió a la última práctica vespertina del Junior de Barranquilla. Es una señal de que la transferencia está pactada totalmente. Aún el cordobés no se despide de los hinchas Tiburones.