Juan Cruz Real: “La directiva nunca me planteó a Gio Moreno”

El entrenador de Junior se refirió otra vez al fallido fichaje de Gio Moreno. Juan Cruz Real no tuvo que ver en esa decisión.

Al final del último mercado de pases, la de Gio Moreno y el Junior de Barranquilla fue una de las novelas que se extendió hasta el 15 de julio, cuando se cerró la ventana de contrataciones. Se llegó a decir en algunos medios que Juan Cruz Real rechazó al atacante antioqueño y no quiso tenerlo en el plantel. Por eso el argentino dio su versión de los hechos.

“Está bueno que aclare el tema. Mis jefes nunca me plantearon ese nombre. Nunca, y quiero dejarlo bien claro. Cuando me preguntaron en rueda de prensa me sorprendieron. Lo de Bacca sí lo sabía, y di mi opinión, pero lo de Moreno no. Ni me llegó el nombre. Con eso ya estamos claros, para que la gente no se confunda. Alguien por ahí tiró eso pero nada que ver”, manifestó el DT.

Nunca me plantearon de parte de la directiva de @JuniorClubSA el nombre de Gio Moreno: @JuanCruzReal pic.twitter.com/dgcyUdySNu — El Bordillo (@ElBordillo) July 20, 2022



Gio todavía está sin equipo, aunque entrena con Envigado y se ha hablado de una posible vuelta a Atlético Nacional. Entre el 16 y el 19 de agosto se abre una ventana para fichar jugadores libres y ahí puede a ver una posibilidad, pero la negativa a la contratación fue totalmente obra de la directiva de Junior. Al máximo accionista no le interesó y por eso tampoco aterrizó la posibilidad en el cuerpo técnico.