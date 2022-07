Juan Cruz Real y su versión sobre la polémica con Dany Rosero

En las últimas horas, el nombre de Daniel Rosero, defensa del Junior de Barranquilla, se vio envuelto en una polémica tras un video que se volvió viral en redes sociales.

El central se veía ebrio con un amigo. Sin embargo, el problema recala en que aparecía con indumentaria del Junior de Barranquilla, por lo que recibió algunas críticas de los hinchas.

mi central, tú central, el central del pueblo. Mientras siga en el nivel que tiene, puede reventar perico cada vez que quiera. pic.twitter.com/16dJntppaA — TOMBO de luto por Teo (@PAPITOMBO_) July 18, 2022

Sobre este tema, este miércoles (festivo en Colombia) habló Juan Cruz Real en la conferencia previo al juego del sábado ante Independiente Santa Fe, en lo que será le juego más atractivo de la fecha 4 de la Liga Betplay 2022 – II.

“Vi el video de Rosero, él no tiene nada en la mano. Tengo entendido que no es nuevo, parece que fue cuando terminamos la pretemporada. Pasó que estaba con la ropa del club, pero yo no lo acusaría. Dany ha llegado siempre en muy buenas condiciones y me atrevo a decir que es el mejor defensor central colombiano del momento. A veces se quieren generar cosas y el que publico ese video tiene mala intención”, expresó el DT.