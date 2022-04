Calendario de Junior en abril: un mes que define mucho

Los partidos que Junior de Barranquilla tendrá que disputar en abril, un mes cargado de tres competencias oficiales.

Abril será el mes que defina el destino del Junior de Juan Cruz Real en este primer semestre de 2022. Con la confirmación de los octavos de final de la Copa BetPlay, el cuadro rojiblanco deberá disputar 6 partidos en poco más de 20 días.

Recta final del todos contra todos, fase de grupos de CONMEBOL Sudamericana y llave eliminatoria en Copa Colombia. Sin duda alguna, será el termómetro para medir a los dirigidos por Cruz Real, que tendrán muchos viajes y pocos entrenamientos para tantos compromisos.

ABRIL:

Cali – Junior (Liga)

Junior – Fluminense (C. Sudamericana)

Junior – Bucaramanga (Liga)

Junior – Santa Fe (C. Colombia)

Unión Magdalena – Junior (Liga)

Oriente Petrolero – Junior (C. Sudamericana)

Le llegó la hora a Junior y a Juan Cruz Real

— George Michael (@GMDLHM) April 8, 2022