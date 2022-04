Lo que dijo Cruz Real sobre la situación de Uribe y Giraldo

El entrenador de Junior dio su versión sobre la situación que viven Fernando Uribe y Daniel Giraldo en Barranquilla. ¿Cree que se van?

Se podría decir que, al menos en uno de ellos, Juan Cruz Real ha tenido que ver en la actualidad de los exjugadores de Millonarios con el Tiburón. Daniel Giraldo, que jugó 45 minutos ante Unión de Santa Fe, no es titular indiscutido. Por su parte, Uribe se la ha pasado en el departamento médico.

Sobre los rumores de una posible partida de ambos el próximo mercado de pases, el DT de Junior fue bastante claro. En un diálogo con ESPN F90 , despejó las dudas de la afición. No cree que se vayan y los considera muy importantes.

“Fernando Uribe es un gran jugador. Estamos contentos de que él y Giraldo hayan llegado al club. Lastimosamente Uribe ha estado lesionado, pero le diré en la cara lo mismo que le dije a Daniel: es fundamental para nosotros. Son dos jugadores importantes, me llama la atención que salgan estos dichos”, dijo.

#ESPNF90Colombia | #Sudamericana “Estoy lejos de pensar que Uribe y Giraldo se vayan a ir” Juan Cruz Real habló sobre los rumores sobre la salida de estos dos jugadores para el próximo semestre.#ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/K1pgE8btE9 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 8, 2022



Inclusive, Cruz Real se animó a sugerir que no le parece normal que esta clase de rumores se den a conocer justo cuando su plantel se está jugando cosas importantes.

“Son cosas que a veces pasan en el fútbol. No sé de donde salen esas informaciones, todavía faltan seis partidos por la liga y estamos arrancando la Sudamericana. Me llama la atención que salgan estas informaciones, y no tengo mucho para decir de eso”.