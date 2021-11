Video: así se prepara James para el regreso en Al Rayyan

El mismo James Rodríguez compartió las imágenes del trabajo que adelanta para volver a jugar.

Eso sí, no hay fecha definida para que lo haga. Hace un par de semanas que hizo parte de la Selección Colombia en la Eliminatoria y en el regreso al club por ahora solo puede entrenarse. Hay que recordar que en el último juego con Al Rayyan, además de lastimado, salió expulsado y se está a la espera de la sanción que tendrá por lo sucedido.

Es algo que no se ha definido de manera oficial y por lo tanto no está claro en qué fecha James Rodríguez podrá volver a jugar en la liga. Ahora bien, de acá a final de año la competencia de Al Rayyan también estará en la Copa de la Liga. Habrá que esperar si la sanción para él incluye su ausencia en dichos juegos.

Por ahora se prepara. Hace un par de días que se reintegró a trabajos con el club catarí. Lo más reciente lo compartió a través de una historia en su cuenta en Instagram. Allí muestra su trabajo sobre una bicicleta estática. Se entrena a tope para mantenerse en las mejores condiciones posibles tanto para el club como para la Selección Colombia a la que volvió luego de un año.

Entre el 5 y el 14 de diciembre Al Rayyan debe enfrentar a Al Wakrah, Umm Salal y Al Shamal en la Copa en la que perdió 3 de los 5 partidos que jugó: vs. Al Ahli (0-2), vs. Al Wakrah (4-3) y vs. Umm Salal (1-2). La liga se reinicia el 20 de diciembre con juego ante Qatar SC y también habrá partido el 25 contra Al Shamal. James está poniéndose a punto para cualquiera de esos compromisos.

El entrenamiento de James Rodríguez en Al Rayyan