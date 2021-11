Redín desmiente a Carlos Antonio Vélez y el gesto de James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez fue quien empezó a hablar de lo que habría sucedido entre James Rodríguez y Bernardo Redín en el partido de la Selección Colombia ante Paraguay.

“No me gustó el gesto de James cuando fue reemplazado. Salió, no fue donde Reinaldo Rueda sino que caminó directo (nosotros estábamos justo ahí, lo vimos ahí abajo). Se le acercó Bernardo Redín (Asistente Técnico) a saludarlo y él le bajó la mano. Admito que un jugador cualquiera salga caliente. Él quería hacer otras cosas, no se pudo, pero el que manda, manda aunque mande mal. El señor Redín es autoridad y tiene que respetarlo. Creo que eso no está bien y no habla bien del principio de autoridad de la Selección Colombia. Nada más”, dijo Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol (Win Sports) el día del partido.

Ya pasó un tiempo y ahora aparentemente hay una versión de Bernardo Redín. No se dio en medios de comunicación, pero ha sido el mismo Carlos Antonio Vélez el que ha hablado al respecto. Lo hizo este viernes en Antena 2 (RCN Radio). “El señor Bernardo Redín anda llamando a sus amigos y escribiendo para desmentir que James lo maltrató con un gesto maleducado”, comentó.

Entonces agregó: “Ante esa postura no me queda otra cosa que plantear estas opciones: don Bernardo está acostumbrado a que lo maltraten, a que le hagan eso. Segundo, quiere bajar el perfil para no hacerse líos. Tercero, simplemente tiene un carácter débil, lo que se llama popularmente pusilánime y como sabe que no puede hacer un pulso para hacerse respetar, prefiere bajarle el perfil y el tono a las cosas; y en cuarto lugar, todas las anterior. Creo que son todas las anteriores”.

Finalmente el experimentado periodista dijo: “Le pido el favor a don Bernardo que no mienta. Las opiniones son opiniones, las consideraciones son consideraciones, pero la verdad es verdad. Y él no puede hacer ver como mentirosos a quienes denunciamos ese hecho. No permito que se ponga en tela de juicio un hecho cierto, demostrado y visto”.

Lo que le dice Carlos Antonio Vélez a Bernardo Redín (Antena 2)