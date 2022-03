Este miércoles, James Rodríguez se desahogó y habló del fracaso con la Selección Colombia y la no clasificación al Mundial de Catar 2022. Lo hizo a través de sus redes sociales.

En ese mismo espacio dejó en vilo su continuidad con la Selección Colombia y si estará en el proceso al Mundial de 2026. De inmediato, el colombiano recibió apoyo de algunos aficionados y críticas de otros.

Uno de los que aprovechó la publicación de James para caerle con todo fue Iván Mejia, quien después de una hora, comentó dicha publicación con fuertes palabras.

“(James) prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie. Fuiste.. hoy no eres valioso para el futuro”, escribió Mejía.