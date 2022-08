Lo último de James Rodríguez: ¿Otra liga exótica?

Mientras que el Al-Rayyan ultima detalles para arrancar la temporada, otro equipo de una liga emergente preguntó por James Rodríguez.

El futuro de James sigue siendo una incógnita. El volante colombiano, que no hizo parte de los amistosos del Al-Rayyan en la última pretemporada, continúa tratando de resolver su salida al fútbol europeo. Es sabido que no desea continuar en Catar y que su prioridad es regresar al primer nivel. Sin embargo, a día de hoy no hay nada avanzado para una transferencia.

Su club está a punto de debutar en la liga Catarí contra el Al-Shamal. Para dicho encuentro el entrenador chileno Nicolás Córdova ha decidido no contar con James Rodríguez, pues considera que tiene la cabeza en otro tema y entiende que no va a competir al máximo. La única razón por la que el cucuteño sigue entrenando con el plantel es porque tiene contrato vigente.

Según informó el periodista Felipe Sierra en Win Sports, lo último que se sondeó alrededor del futuro de James vino de otra liga exótica: Grecia. Parece que ahora mismo es la única posibilidad loable que tiene el diez para volver al viejo continente. Ni España, ni Italia ni Portugal. Sierra no nombró el conjunto, pero sí que pertenece a la liga griega y preguntaron por las condiciones.

Rodríguez, que no juega desde el mes de abril con la Selección Colombia en la victoria sobre Venezuela por la última jornada de Eliminatorias, no ha podido encontrar un destino que le garantice minutos, sea competitivo y que colme su alto salario. Las pretensiones económicas, aunque está dispuesto a rebajarlas, siguen siendo altas. Y la posibilidad de ser transferido ya empieza a ser una carrera contra el tiempo. El 1 de septiembre cierra el mercado en Europa.