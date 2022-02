James se reencontró con el jugador al que le salvó la vida

El colombiano volvió a tener al frente al jugador, Ousmane Coulibaly a quien le salvó la vida en un juego de la Liga de Fútbol de Catar.

James Rodríguez no solo ha sido noticia por sus goles o asistencia en el fútbol Catarí, el colombiano hace unas semanas se destacó por ayudar a un rival en el terreno de juego y ser el salvador del jugador, que estuvo cerca de la muerte.

En el partido que disputó el Al-Rayyan equipo de James Rodríguez contra el Al Wakrah, el jugador Ousmane Coulibaly tuvo un ataque cardíaco que puso en vilo el juego y a los jugadores que estaban en la cancha. El futbolista se desplomó y la heroica actuación del volante de la Selección Colombia pudo socorrer y prestarle los primeros auxilios a su rival.

La noticia de la oportuna ayuda de James a su rival fue noticia en todo el mundo. Hoy después de varias semanas, Coulibaly se presentó en el entrenamiento del Al-Rayyan y agradeció a los médicos al colombiano por haberle salvado la vida.

عثمان كوليبالي لاعب الوكرة قدم الشكر للجهاز الطبي لفريقنا وللاعبي الريان خاصة خاميس رودريجيز، وذلك خلال زيارته للريان اليوم

Al wakrah player Ousmane Coulibaly, thanks medical staff and Al Rayyan players, especially James Rodriguez, during his visit to Al Rayyan training today pic.twitter.com/FBWrcaJ8N8

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 18, 2022