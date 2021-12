James Rodríguez y la verdadera razón por la que no ha vuelto a jugar en Catar

Ya se va a cumplir un mes desde el último partido de James Rodríguez, el cual fue con la Selección Colombia en el empate a cero ante Paraguay, el pasado 16 de noviembre.

Se esperaba que una vez finalizara su concentración con la delegación nacional volviera a jugar con Al Rayyan. Sn embargo, esto no ha sido así y ha habido muchas especulaciones al respecto.

Ante esto, se conoció que la verdadera razón por la que no ha jugado tiene que ver con algo futbolístico y no por la expulsión que recibió el pasado 30 de octubre en la Liga de Catar, de la cual aún no se conoce la sanción oficial y por la que ya pagó una fecha.

Su ausencia con Al Rayyan tiene que ver con el torneo que está jugando Al Rayyan actualmente, donde James no fue inscrito. Estamos hablando de la Copa de las Estrellas, donde Al Rayyan pasó la lista de jugadores antes de que se concretara el fichaje del colombiano.

A razón de ello, James se alista para el regreso a la Liga de Catar, la cual fue suspendida mientras se disputa el otro torneo y regresará el 20 de diciembre. Sin embargo, el cafetero pagará, en primera medida, otra fecha de suspensión mientras se conoce la finalidad de esta, la cual podría ser mucho más larga de los pensado tras “agredir al árbitro” tal y como salió en el informe arbitral de ese día.