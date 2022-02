Después de varios meses, James Rodríguez volvió a hablar en su canal de Twitch, algo que hacia de manera constante cuando militaba en el Everton FC.

Ahora en la Liga de Catar, habló con su cegadores y respondió a preguntas interesantes como la explicación a sus gestos en Barranquilla y su futuro deportivo; reconoce que no está del todo feliz en Al Rayyan.

+ James: explicación y disculpas por sus gestos en Barranquilla: “Esos silbidos me lastimaron”

Lo que dijo James Rodríguez de su futuro deportivo

“Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”.

Sin embargo, aclaró que “¿hasta cuándo en Catar?. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, Agregó James Rodríguez.

El colombiano también le puso nombre a la liga donde les gustaría jugar: “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”.

Añadió que “es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran obvio y donde me quieran poner”.

Finalizó hablando sobre su retiro: “No se dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”.

“Tampoco le cerró la puerta al liga del fútbol colombiano; si se llega a dar la posibilidad, lo consideraría de igual manera, pero con las condiciones necesarias para que se den las cosas. Pero, ¿por qué no Colombia? No le cierro la puerta. El que quiera contar conmigo, me quiera pagar, iré encantado”.