James: explicación y disculpas por sus gestos en Barranquilla: “Esos silbidos me lastimaron”

Otra transmisión de James en Twitch que deja claridades. ¡Habló de sus gestos a la salida del partido de la Selección Colombia en Barranquilla!

Ese día, tras la caída de la Tricolor ante Perú, hubo silbidos de algunos asistentes al estadio y lanzamiento de objetos al DT en el momento de su andar hacia el camerino. James Rodríguez se percató de la situación y se enojó. Salió gesticulando y cuando entró a la zona de camerinos, también insultó. Son imágenes que no pasan inadvertidas y por las que fue consultado en esta ocasión.

Lo que dijo James Rodríguez de sus gestos en el Metropolitano

-“Yo estaba caliente, en un momento que no pensábamos que íbamos a estar, con lo que se dio. Quizá reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro del campo de fútbol. No es solo a mí, pero a ver: si herí a alguien, si lastimé a alguien le pido disculpas porque son cosas dentro del campo”.

-“También algunas personas se comportaron mal cuando se acabó el partido. Así como nosotros tenemos rabia, ellos también, pero no es para que tiren cosas. Lo de los silbidos, hemos jugado un buen partido, dimos todo hasta donde se pudo. Para mí, contra Perú creamos chances, jugando bien. Que no se pudo concretar es otra cosa, pero la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos. Luchamos hasta el final, corrimos”.

-“Esos silbidos me lastimaron. Si tenemos un partido malo, que me piten, me silben, todo lo que quieran, que me digan de todo. Pero el partido fue bueno en lo personal y en equipo”.