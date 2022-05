James lo explica: ¿Por qué quiere que Lucho gane la Champions y no Real Madrid?

Por si alguien se sorprendió con lo primero que dijo James sobre la final de la Champions, hay más. Volvió a hablar de Luis Díaz y Real Madrid.

Nuevamente lo hizo a través de Twitch en esas charlas informarles que sostiene con sus seguidores y que toman trascendencia pública. En este caso pasó por la elección que hizo de cara a la final de la Champions League en la que estará Real Madrid, el club más importante en el que jugó y que actualmente tiene como DT a Carlo Ancelotti, toda un referente en su carrera deportiva. Él quiere que el título no sea para ellos sino para Lucho Díaz, que juega en Liverpool FC.

Lo nuevo de James sobre la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid

“Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba Lucho. Todo lo que digo es polémica. En este momento Lucho es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento”, fue lo primero que dijo en esta nueva intervención en Twitch.

Y siguió: “Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti; no tiene nada de malo que quiera que gane Lucho. Arman cosas donde no hay. No dije nada de malo. Si no hablan de mí… No hay que confundir las cosas. Si a Lucho le va bien, nos va bien a todos”, aseguró.

El partido de la final de Champions entre Real Madrid y Liverpool está programado para disputarse el próximo 28 de mayo en París. Allí podría estar Luis Díaz haciendo parte de los Reds. Es el quinto colombiano que llega a esta instancia del certamen y ahora apunta a ser el primero en jugarla siendo titular.