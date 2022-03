En Inglaterra le abren la puerta al regreso de James Rodríguez

James Rodríguez confesó públicamente sus deseos de no continuar en Catar e inmediatamente abrió la posibilidad de regresar al Everton, club del que salió tras diferencias con Rafa Benítez, DT de ese entonces.

Para mantener un ritmo futbolístico y regresar a la Selección Colombia el único equipo que, en el momento, podía pagar su salario era Al Rayyan, en lo que se convirtió en el jugador más costoso de la liga.

Hace unos días, en su cuenta de Twitch, James le abrió la puerta a su regreso al Everton: “No sé, esa sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que ellos quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”.

Ante esto, uno de los medios más importantes de Inglaterra, ‘The Sun’, analizó el comentario del volante colombiano y lo miró como posibilidad. “Al Everton le vendría bien la chispa creativa de James”.

Precisamente, recordando el paso de James por Everton, el colombiano disputó 26 partidos, donde marcó seis goles y ayudó con nueve asistencias.