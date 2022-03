¿James Rodríguez y un posible regreso al Everton?

James Rodríguez volvió a hablar sobre lo que podría ser su futuro lejos del fútbol de Catar y el posible regreso al Everton de Inglaterra.

El jugador de la Selección Colombia sigue dando pistas de lo que puede ser su futuro fuera del Al-Rayyan. James no ocultó que tiene deseos de volver al fútbol europeo y que está abierto a cualquier propuesta lejos del fútbol de Catar.

El volante colombiano expresó su opinión sobre la posibilidad de volver a Inglaterra y a la pregunta de si volvería al Everton, respondió: “No sé, eso sería una posibilidad ¿por qué no? Si ellos quieren estaría totalmente abierto a eso, el tema es que quieran, yo no tuve ningún problema con nadie allá, antes salí bien”.

James Rodríguez salió del Everton porque no fue tenido en cuenta por Rafa Benítez y no le es indiferente la idea de volver al equipo. Hasta el momento sobre el futuro del jugador se conoce que no seguirá en Catar a pesar de tener contrato hasta 2024.

En los últimos días también se ha establecido el rumor sobre una posible oferta por parte del Galatasaray de Turquía, pero el colombiano tendría que resignar una buena parte de su sueldo.