Comenzó la Liga de Catar y James Rodríguez no estuvo ni siquiera en la lista de convocados de Al Rayyan, equipo con el que tiene contrato hasta 2024.

Ante esto, en las últimas horas surgió una versión que hablaba de una lesión que lo sacaría dos meses de las canchas, algo que horas después él mismo desmintió a través de sus redes sociales.

Sobre este tema, Carlos Antonio Vélez habló este jueves y manifestó que así haya manifestado que está bien físicamente, no tiene el fútbol para volver a la Selección Colombia, razón por la que le envió un mensaje a Néstor Lorenzo, quien ya trabaja de cara a su debut con la Tricolor.

“A propósito de longevidad activa, profesionalismo y demás, ya arrancó la liga de Qatar y James no apareció ni de suplente. Por ahí un periodista dijo que estaba lesionado y que iba para dos meses: él salió a desmentir eso con una foto donde se ve, físicamente, con su tableta y su chocolatina, musculoso… ¿y el fútbol? Bien, gracias, Todo tranquilo. Esperando a que no se acabe el mercado de verano para ver si puede ir a Europa. El problema es que su empresario está muy ocupado con Cristiano, Asensio e Isco, que están por delante él y no ha podido conseguir equipo. Jorge Méndes le está dando prioridad a aquellos que le pueden dar más”, dijo Vélez en ‘Palabras Mayores.

Y agregó que “el tema es que si no consigue equipo para jugar afuera, tendrá que cumplir con el contrato que se vence en 2024. Allá no lo están mirando ni siquiera con respeto. Lo cierto es que a esta altura, no es elegible. Don (Néstor) Lorenzo: no es elegible. Primero porque la Selección Colombia no es una casa de beneficencia ni tampoco un recuperador de jugadores. Aquellos que estén en condiciones competitivas por un tema de elemental meritocracia, deben ser los convocados. Los demás, a cantarle a Gardel”.