Cambio de look y ahora… ¡Pillaron a James Rodríguez!

James Rodríguez, de quien parece cambiará de club (no seguirá más en Catar) ha tenido cierta afición especial por el baloncesto.

La referencia inmediata en este deporte es la NBA. En la actualidad, se juegan las semifinales de conferencia (playoffs).

Una de las series la disputan los Miami Heat contra Philadelphia 76ers. Dos escuadras bastante parejas durante la fase regular, aunque en este choque la balanza se ha inclinado en favor del cuadro radicado en Miami. Van 2 – 0.

Para los Sixers ha sido un inicio de serie muy dubitativo, en especial por la baja de su principal figura, Joel Embiid.

En el segundo choque, cuyo resultado final fue 119 – 103, uno de los personajes famosos captado por las cámaras en el FTX Arena fue James Rodríguez. Ahora distinguido por su cabello pintado de un tono fucsia, el jugador se dejó ver en compañía de su hija Salomé.

No se sabe, tal vez sea así, que el volante colombiano sea fan de los Heat. La cuenta de Twitter de este equipo destacó con palabras mayores la presencia de James. Es habitual que pase cuando celebridades del espectáculo o figuras de otras disciplinas deportivas frecuentan partidos de la NBA.

Great having @jamesdrodriguez in the house for last night’s W 🇨🇴⚽️ pic.twitter.com/Il0ETfbLWK

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 5, 2022