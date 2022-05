¡James Rodríguez y su nuevo cambio de look!

Mientras se define su futuro deportivo y se habla de un posible regreso a la Premier League, James Rodríguez interactuó en sus redes sociales con sorpresivas fotos.

Mostró un par con el nuevo color de cabello. Otra vez lo cambió. Ya lo ha tenido amarillo, azul y ahora pasó a una especie de rosado. Al compartirlo, en una historia en Instagram escribió: “Ahora quiero ver los memes”. Todo esto sucede mientras alista el posible regreso a la actividad con Al Rayyan en Catar y su nombre protagoniza un posible negocio para volver al fútbol inglés. Allí estuvo recientemente con Everton. Ahora se le relaciona con West Ham United.

I changed something can you guess? 🤪😏 pic.twitter.com/zApIyH4IK9

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 2, 2022