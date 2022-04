Luego de quedar por fuera del Mundial de Catar 2022 con la Selección Colombia, James Rodríguez fue presentando como una de las figuras más importantes de la Champions League de Asia.

Sin embargo, el colombiano no ha podido disputar ni un solo minuto y como siempre, hay mucho hermetismo cuando se habla de sus lesiones, incluso se llegó a pensar que abandonaría Catar.

Y es que este viernes, el departamento médico de Al Rayyan emitió un dictamen oficial sobre la situación de James y allí confirmó que tiene una lesión y que estará tres semanas más siendo baja del club catarí.

After the medical examination and the magnetic resonance of James Rodriguez .. it was confirmed that he had a new injury to the anterior muscle of the left leg (a first-degree tear), which will be absent for about 3 weeks pic.twitter.com/NJf4Pwehbf

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 22, 2022