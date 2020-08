Llegó el momento de las OTT al fútbol colombiano

Cuando Gremio de Brasil arrojo sus primeros números de su proyecto de Gremio Mais a principios de 2018, la directiva estaba sorprendida del alcance que tuvo la OTT y como ésta podría ayudar al club a elevar sus ingresos con una forma de dar contenidos a sus seguidores de manera diferente, sumado a una estrategia digital y con la unión de marketing del club para lograr los objetivos de marca.

El proyecto desarrollado por 4ALL, una de las compañías más grandes de tecnología de Brasil, arrojó en el mercado de contenidos y digital aproximadamente 5 millones de U$D en un año para Gremio de ganancias, siendo un éxito total.

Ricardo Frá, en su momento era Project Manager de 4ALL. y desarrolló un producto de varias fases para el fútbol brasileño, pero luego del éxito, decidió abrirse camino en el fútbol de habla hispana con GAD_ abriendo una oficina comercial en Argentina y Chile para arrancar a validar su producto.

Entrevistamos a Ricardo Fra, CEO de Somos GAD_, para que nos contara un poco más sobre qué son las plataformas OTT, qué está pasando en América y en el mundo, y cuáles son las oportunidades y beneficios para los clubes de fútbol, embarcarse en proyectos de esta índole.

F: Qué es GAD_?

Ricardo Frá: GAD es la respuesta al mercado en plataformas OTT para 2020. Siempre pensamos que todo se hace en Europa en innovación, pero Brasil está muy adelantado en tecnología y comunicación cuando hablamos de fútbol. Quise traer a este lado del continente la experiencia en OTT s para que los clubes aprendan a generar mayor valor y tenga mayores ingresos económicos.

F: Hay ya OTT´s en el mercado en algunos clubes de Argentina!

RF: Sí, y eso nos alegra. Se trata de presentarles a los clubes, una verdadera fuente de ingresos nuevo y fuerte, con un estudio de mercado en precio, una grilla de contenidos atractivo. Perfilar al hincha y con los datos saber que se construye en términos de contenido.

F: ¿Eso es lo que hace Netflix no?

RF: Es la base del negocio. Una respuesta muy repetida en clubes es: Te damos la marca y desarrolla todo. Y eso da las bases para construir un producto con un alcance de audiencia superlativa. Se trata de ser diferente, el contenido es el rey ahora. Debes dar un diferencial, no puedes seguir ofreciendo lo mismo que se puede conseguir en youtube o los formatos de entrevista clásica. El hincha paga por un producto “Premium”.

F: ¿Y ese Premium que sería?

RF: Tener la capacidad de invertir en contenidos que generen verdadero valor para el consumidor. Creamos un plan para tener más de 30 contenidos iniciales en las plataformas divido en 4 pilares. Ir sumando desde allí contenidos quincenales y mensuales. Que el usuario sienta que tiene variedad en contenidos y darle el poder de elegir. Ir subiendo la apuesta en tecnología módulos de VOD (video on demand), Podcast, Inteligencia artificial como parte del entretenimiento en tiempo real entre otras sorpresas.

El famoso Pay Per View. Pagas por ver. Y es que no puedes llegar al consumidor final, ofreciendo una grilla de contenidos a menos que sea amplia y diferencial. Si no lo haces, puedes vender en un comienzo pero luego concretar la segunda venta no será igual de fácil.

F: ¿Y el streaming en vivo?

RF: Es otra parte de nuestra planeación que va en fases. La creación de documentales y series con un hilo conductor es lo que queremos transmitir a nuestros clientes en una primera etapa. La experiencia de Brasil nos dice que es camino. Esta parte de nuestro planeamiento con nuestros clientes debe ir de la mano de la Inteligencia artificial para hacer las transmisiones interactivas e interesantes para nuestros clientes.

F: Será un 2021 lleno de retos entonces?

RF: El consumo de contenidos cambió. Hay espacio para todos, con una gran ventaja, la pasión como arma de engagement. Es vital el trabajo de marketing digital entre el club y nosotros. Es lo que marca el camino en la creación de contenidos y venta de producto.

F: Tecnológicamente un reto, los clubes tendrán un verdadero conocimiento de sus seguidores no solo a nivel local, nacional sino quienes quieran el producto a nivel internacional.

RF: Nuestras plataformas poseen todo un trabajo detrás, algoritmos de preferencia, estudio de mercado, segmentación de población entre muchas otras. Logramos ser transversales y poderle ofrecer al club herramientas para que logre también sus objetivos de comunicación y comerciales.

Todo un funnel de trabajo basado en 7 pasos: Inmersión en el club, objetivos comerciales y alcance, planificación, implementación, optimización, medición y generación de data.

Entender la idiosincrasia del fútbol en cada de cada país es el proceso lógico con socios locales. Hoy a través de nuestras oficinas, ya estamos en contacto con más de 12 clubes a lo largo del continente con una alta receptividad.

Mucho por hacer y vamos por el camino correcto… fútbol, tecnología y contenidos.