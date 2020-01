Infinity Esports, en el grupo de la muerte del FIFA eClub World Cup 2020

Hace 1 hora Por Futbolete Por

Infinity Esports quedó sembrado en el grupo A en la FIFA eClub World Cup 2020 junto al Olympique Lyon Esports de Francia, Nordavind GG de Noruega, The Faze Clan de EEUU, Neo GG y Hashtag United F.C de Inglaterra.

El sorteo llevado a cabo este martes en la sede de Zurich determinó los 4 grupos en los que estarán divididos los 24 mejores equipos del mundo que competirán del 7 al 9 de febrero en Milán, Italia.

Los colombianos Javier “Janoz” Muñoz y Gabriel “SibWolf” Cabrera serán los jugadores con los que Infinity Esports buscará seguir haciendo historia en FIFA. Ambos players competirán en xbox y playstation respectivamente en un formato de 1 contra 1 y 2 contra 2.

Cabe recordar que la escuadra del infinito será la única representante latinoamericana en la competencia luego de haber dejado afuera a nombres como Corinthians, Cruzeiro, Pachuca, Los Ángeles Galaxy, entre otros.

Después de una fase de grupos de todos contra todos, los equipos competirán en la fase eliminatoria para descubrir quién será coronado campeón mundial oficial de equipos de clubes de la FIFA competitiva.

Por otra parte, como parte de la iniciativa de la FIFA para involucrar a clubes y organizaciones a fin de mejorar aún más sus competiciones, el sorteo tuvo lugar durante un taller dedicado, que involucró a los clubes participantes en el Hogar de la FIFA.

Un total de 100,000 USD y puntos esenciales de la Serie Global en el camino hacia la FIFA eWorld Cup ™ 2020 se distribuirán entre los 24 equipos participantes.

Calendario para el torneo

7 de febrero: Ronda 1-3 Etapas grupales (10 AM – 6.30 p.m. hora local)

8 de febrero: ronda 4-5 etapas grupales, ronda 16 (10 a.m. – 6.45 p.m. hora local)

9 de febrero: cuartos de final, semifinales, final (11 a.m. – 5.30 p.m. hora local)