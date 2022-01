Wilmar Roldán y tres tarjetas rojas en 10 minutos en el Ecuador vs. Brasil

El árbitro colombiano se hizo presente en esta determinante jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar, robándose el protagonismo.

Este jueves, regresó el fútbol de selecciones a Sudamérica con el partido donde Ecuador recibió a Brasil, buscando asegurar un cupo a la Copa del Mundo del próximo año en 2022. Sin embargo, el que se terminó llevando los focos encima fue un colombiano: el árbitro Wilmar Roldán, quien mostró 3 tarjetas rojas en un lapso de 10 minutos.

+ Reinaldo Rueda, encantado con Yaser Asprilla

El portero del Deportes Tolima, Alexander Domínguez, con el que seguramente se reencontrará en el fútbol colombiano, tuvo que ver la primera expulsión del compromiso cuando hizo una mala salida de su área para rechazar, pero terminó golpeando en el pecho al delantero Mateus Cunha, por lo que tras revisar la acción en el VAR, tuvo que enviarlo a las duchas sobre los 15 minutos.

Sobre los 20′ del primer tiempo, el jugador del Tottenham Hotspur, Emerson Royal, vio la segunda tarjeta amarilla tras dos faltas que así lo merecieron y el lateral también tuvo que irse temprano, pero 5 minutos más tarde por poco Brasil se queda con 9, luego de que Roldán le mostrara la roja al otro portero, Allisson Becker.

El guardameta del Liverpool salió desde su propio arco a rechazar un balón que venía por lo alto, por lo que elevó la pierna, conectó con la pelota, pero al caer le dio en el rostro a Enner Valencia, por lo que el árbitro antioqueño no dudó en su decisión. Sin embargo, tras un llamado desde el VAR, terminó cambiando su decisión y se quedó en tarjeta amarilla.

Alisson Becker sent off for Brazil for this challenge… pic.twitter.com/UBB5ztACLz

— Watch LFC (@Watch_LFC) January 27, 2022