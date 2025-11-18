La Selección Colombia podría enfrentar a uno de los rivales más fuertes del mundo en su primera prueba del año mundialista. Según reveló el diario francés L’Équipe, Francia está organizando una gira por Estados Unidos para la fecha FIFA de marzo y tiene como principal objetivo disputar dos amistosos ante selecciones sudamericanas. En ese plan, la Tricolor aparece como el primer rival, en un choque que reuniría a Kylian Mbappé y todas las figuras de Les Bleus frente a la Tricolor.

Aunque el amistoso todavía no está confirmado, la posibilidad ha tomado fuerza gracias a los avances entre federaciones y a la necesidad de ambas selecciones de medirse ante rivales de alto nivel previo al Mundial 2026. De concretarse, sería un duelo de enorme exigencia para el equipo de Néstor Lorenzo, que viene de un ciclo de crecimiento sostenido y busca calibrar su nivel ante la vigente subcampeona del mundo.

Amistoso Internacional: Selección Colombia vs Francia en 2026: qué se sabe hasta ahora

L’Équipe informó que Francia planea aprovechar la fecha FIFA de marzo para disputar dos amistosos en territorio estadounidense. El objetivo es preparar el Mundial 2026 enfrentando estilos futbolísticos diferentes. Si bien inicialmente consideraban un duelo ante Estados Unidos, el plan cambió y ahora buscan rivales sudamericanos más competitivos.

En ese escenario, Colombia es la favorita para ser el primer rival de la gira. El periódico francés publicó: “La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en 2018, es la favorita”.

Así, la Tricolor podría tener un partido estelar ante una potencia que llegará con Mbappé, Griezmann, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé y compañía.

Qué falta para confirmar el amistoso entre la Selección Colombia y Francia

Aunque hay avances significativos, todavía hay puntos clave por resolver antes de que la Federación Colombiana de Fútbol y la Federación Francesa anuncien el partido:

Firma del acuerdo entre federaciones

El contrato debe definir:

Fecha exacta dentro de la ventana FIFA

Ciudad y estadio en Estados Unidos

Condiciones económicas

Lineamientos de organización y publicidad

Disponibilidad de los estadios en EE. UU.

Francia planea jugar en Florida, donde hay varias opciones viables:

Hard Rock Stadium (Miami)

Camping World Stadium (Orlando)

Raymond James Stadium (Tampa)

La confirmación depende de la agenda de estos recintos, que suelen estar ocupados por NFL, MLS o conciertos.

Coordinación con el calendario FIFA

La fecha FIFA de marzo permite dos amistosos por selección. Francia debe asegurar que su segundo duelo -Brasil- también se ajuste al cronograma.

Logística de viaje y hospedaje

Francia quiere evitar traslados largos entre los dos partidos. Colombia, por su parte, debe organizar desplazamientos desde Sudamérica, plazos de concentración y disponibilidad de jugadores. Una vez completados estos pasos, llegará la confirmación oficial.

Dónde sería el amistoso Colombia vs Francia: opción Florida

Según L’Équipe, Francia quiere jugar en Florida, donde históricamente ha tenido buena recepción de fanáticos y condiciones climáticas adecuadas. Para Colombia, jugar allí también es atractivo debido a la enorme comunidad colombiana en la región.

Florida ofrece estadios de categoría mundial, con alta capacidad, infraestructura moderna y fácil acceso internacional. Un Colombia vs Francia tendría una asistencia masiva y sería uno de los amistosos más mediáticos de la fecha FIFA.

Mbappé y la Selección Francia: atractivo principal del amistoso

La presencia de Kylian Mbappé convertiría este amistoso en uno de los eventos más llamativos del calendario internacional. El delantero del Real Madrid es la gran figura de Les Bleus y uno de los máximos referentes del Mundial 2026.

Francia podría ofrecer un equipo que se alista con figuras de la talla:

Kylian Mbappé

Antoine Griezmann

Eduardo Camavinga

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

Ibrahima Konaté

Theo Hernández

En conjunto, un plantel candidato al título mundial. Para Colombia, sería una prueba invaluable para medir su nivel defensivo, la fortaleza del mediocampo y la capacidad del ataque para competir ante un rival de élite.

Antecedente Colombia vs Francia: el histórico 3-2 de 2018

Colombia y Francia se enfrentaron por última vez el 23 de marzo de 2018 en el Stade de France, en otro partido previo a una Copa del Mundo. Fue partido vibrante que la Tricolor ganó 3-2 con goles de Luis Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

Ese encuentro fue clave en la preparación para el Mundial de Rusia, y unos meses después Francia se coronó campeona del mundo. Repetir un duelo previo al Mundial, ahora rumbo a 2026, tendría un valor simbólico enorme.

Un amistoso de alto nivel que Colombia está cerca de asegurar

Francia y Mbappé están en la mira de Colombia para un amistoso que sería uno de los más atractivos de 2024. Solo faltan detalles para su confirmación, pero el panorama es optimista: habría sede, fecha aproximada y voluntad de ambas federaciones.

Si se concreta, será un examen de categoría mundial, una prueba directa ante la subcampeona del planeta y un termómetro ideal para medir dónde está la Selección Colombia en la antesala del Mundial 2026.