Italia volvió a tropezar en su camino al Mundial. La Azzurra, que buscaba un milagro matemático para alcanzar la clasificación directa, necesitaba vencer a Noruega por nueve goles de diferencia para no depender de terceros. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta: perdió 4-1 ante los escandinavos, quienes cerraron una campaña perfecta con ocho victorias en ocho partidos para confirmar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ante este panorama, el equipo italiano dirigido por Gennaro Gattuso deberá afrontar el Repechaje Europeo, una instancia exigente y decisiva que otorgará los últimos cupos del continente rumbo al próximo Mundial. Será un camino corto, intenso y sin margen de error. Reúne a 16 selecciones que buscarán su boleto en un formato renovado que combina semifinales y finales a partido único, lo que aumenta el dramatismo y la posibilidad de sorpresas.

Italia al Repechaje Europeo para el Mundial 2026: así cayó a los playoffs

La derrota de Italia en San Siro marcó el cierre de un grupo que tuvo a Noruega como absoluto dominador. Con una actuación brillante de Erling Haaland, autor de un doblete, los nórdicos aseguraron un triunfo histórico en suelo italiano. La Azzurra, por su parte, mostró fragilidad defensiva y falta de contundencia algo que la acompañó durante buena parte de las Eliminatorias.

Así, Italia terminó segunda en su grupo, posición que la obliga a disputar el Repechaje Europeo, un escenario en el que ya estuvo involucrada recientemente. Esta vez, sin embargo, el formato es más competitivo y exige ganar dos partidos consecutivos para lograr el cupo.

Repechaje Europeo Mundial 2026: selecciones clasificadas y criterios

El Repechaje Europeo contará con 16 selecciones, conformadas de dos formas:

Los 12 segundos de grupo en las Eliminatorias Europeas. Cuatro selecciones provenientes de la Nations League 2024-25, específicamente las ganadoras de grupo mejor ubicadas que no hayan logrado clasificar en los dos primeros lugares de sus grupos eliminatorios.

A la espera de que se completen las Eliminatorias el martes 18 de noviembre, estas son las selecciones que ya tienen boletos asegurados:

Segundos de grupo en las Eliminatorias al Mundial

Italia

Irlanda

Ucrania

Albania

República Checa

Polonia

Turquía

Clasificados al Repechaje por Nations League

Rumania

Irlanda del Norte

Suecia

Además, ya hay grupos de la Nations League que ofrecen posibles reemplazos, según cómo terminen las Eliminatorias. Gales, Macedonia del Norte, Moldavia y San Marino ganaron sus grupos en la competición, pero solo obtendrán cupo si no logran clasificar directamente. Macedonia del Norte, por ejemplo, podría ingresar por Eliminatorias y liberar espacio para otra selección según el ranking general de la Nations League.

Cómo se juega el Repechaje Europeo al Mundial 2026

Esta fase es corta, directa y dramática. Los 16 equipos serán distribuidos en cuatro llaves independientes, cada una compuesta por una semifinal y una final. Cada llave entrega un cupo directo al Mundial, para un total de cuatro clasificados.

El proceso es el siguiente:

Sorteo de llaves

Se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre .

. Determinará las cuatro llaves y los emparejamientos de semifinales.

Semifinales – 26 de marzo de 2026

Se disputarán a partido único .

. Los ocho mejores segundos según el ranking FIFA serán locales en esta ronda.

serán locales en esta ronda. No hay tiempo para recuperarse: perder significa quedar eliminado.

Finales – 31 de marzo de 2026

También a partido único .

. La localía se definirá mediante un segundo sorteo posterior a las semifinales.

El ganador de cada final obtiene uno de los cuatro cupos al Mundial.

El formato premia el rendimiento previo, pero mantiene el dramatismo máximo. Un mal día puede dejar fuera a cualquier selección, incluso a una potencia como Italia, que deberá afrontar este reto con enorme presión.

Un repechaje con historia, tensión y selecciones históricas

Esta edición del Repechaje Europeo reúne a selecciones con tradición, como Italia, pero también a equipos en ascenso que ya demostraron que pueden competir de igual a igual. Ucrania, Albania y República Checa llegan con campañas sólidas y en crecimiento. A la vez, Rumania, Irlanda del Norte y Suecia aportan el componente de la Nations League y llegan motivadas tras un proceso competitivo diferente.

Italia deberá estar alerta: varios de estos equipos ya han sido protagonistas de partidos de alto riesgo en ciclos recientes. Además, las semifinales y finales a partido único agregan un ingrediente de intensidad que puede abrir la puerta a sorpresas.

El Repechaje Europeo se perfila como una de las etapas más emocionantes del camino hacia el Mundial 2026. Con 16 selecciones, cuatro cupos en juego y duelos directos, será un desafío de máxima exigencia en el que Italia y compañía se juegan su última oportunidad de estar en Norteamérica.