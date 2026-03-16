El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City se ha convertido en uno de los duelos más intensos y repetidos del fútbol europeo en la última década. Cada vez que ambos clubes se cruzan en la Champions League, el interés es máximo, no solo por la calidad de sus plantillas, sino también por el historial reciente que han construido enfrentándose en fases decisivas del torneo.

Ahora, esa rivalidad suma un nuevo capítulo. Real Madrid volverá a visitar al Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final, una eliminatoria que llega con ventaja para el equipo blanco tras el contundente 3-0 conseguido en el Bernabéu. En ese contexto, el historial de los enfrentamientos disputados en Inglaterra adquiere especial relevancia.

El historial de Real Madrid visitando a Manchester City en Champions League

A lo largo de la historia de la UEFA Champions League, Real Madrid y Manchester City se han enfrentado 7 veces en territorio inglés. Los números reflejan lo equilibrado que ha sido este duelo cuando se disputa en el estadio del conjunto inglés.

El balance de esos enfrentamientos es el siguiente:

3 victorias de Manchester City

3 empates

1 victoria de Real Madrid

Este registro demuestra que el equipo español ha tenido dificultades históricas cuando juega como visitante frente al conjunto inglés. Sin embargo, también evidencia que la mayoría de partidos han sido muy competitivos y con resultados ajustados.

La única victoria del Real Madrid en casa del Manchester City

El único triunfo del Real Madrid en territorio del Manchester City llegó en una de las eliminatorias más recientes entre ambos equipos. Se produjo en los octavos de final de la Champions League 2024-25, cuando el equipo blanco logró una victoria muy importante en Inglaterra.

Octavos de final 2024-25: Manchester City 2-3 Real Madrid

(Goles: Erling Haaland x2; Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham)

Ese partido representó un momento destacado para el Real Madrid en su historial como visitante ante el Manchester City. A pesar del doblete de Erling Haaland, el conjunto madridista logró reaccionar con goles de Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham para llevarse una victoria clave en la eliminatoria. Este triunfo rompió una larga racha sin victorias del Real Madrid en territorio inglés frente al equipo dirigido por Pep Guardiola.

Los empates entre Manchester City y Real Madrid en Inglaterra

Real Madrid también ha logrado rescatar resultados positivos en tres ocasiones cuando ha visitado al Manchester City. Estos encuentros terminaron en empate y reflejan lo ajustados que suelen ser los enfrentamientos entre ambos clubes.

Los empates registrados en Inglaterra han sido:

Fase de grupos 2012-13: Manchester City 1-1 Real Madrid

(Sergio Agüero; Karim Benzema)

(Sergio Agüero; Karim Benzema) Semifinal 2015-16: Manchester City 0-0 Real Madrid

Cuartos de final 2023-24: Manchester City 1-1 Real Madrid

(Kevin De Bruyne; Rodrygo).

Las derrotas del Real Madrid visitando a Manchester City

A pesar de los empates y de la victoria mencionada, Manchester City también ha logrado imponerse en tres ocasiones cuando ha recibido al Real Madrid en Champions League.

Estos han sido los partidos en los que el equipo inglés salió victorioso en casa:

Octavos de final 2019-20: Manchester City 2-1 Real Madrid

(Raheem Sterling y Gabriel Jesus; Karim Benzema)

(Raheem Sterling y Gabriel Jesus; Karim Benzema) Semifinal 2021-22: Manchester City 4-3 Real Madrid

(Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden y Bernardo Silva; Benzema x2 y Vinicius)

(Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden y Bernardo Silva; Benzema x2 y Vinicius) Semifinal 2022-23: Manchester City 4-0 Real Madrid

(Bernardo Silva x2, Manuel Akanji y Julián Álvarez).

La visita de Real Madrid a Manchester City con ventaja en la eliminatoria

El nuevo capítulo de esta rivalidad llega en un contexto especial. El Real Madrid visitará nuevamente al Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo blanco llega con una ventaja importante tras el 3-0 conseguido en el Bernabéu en el partido de ida.

Ese resultado obliga al Manchester City a buscar una remontada en casa, mientras que Real Madrid intentará aprovechar su experiencia en eliminatorias europeas para gestionar la ventaja. El historial de los partidos disputados en Inglaterra muestra que el duelo suele ser muy equilibrado, lo que aumenta aún más la expectativa para este nuevo enfrentamiento entre dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.