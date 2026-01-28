Real Madrid llegaba a la última jornada de la fase de liga de la Champions League en una posición privilegiada y vio cómo una derrota cambió por completo su camino en el torneo. Lo que parecía un pase directo a octavos terminó convirtiéndose en una parada obligatoria por los playoffs.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa cayó 4-2 ante Benfica, en un partido cargado de tensión que se definió de manera insólita con un gol del arquero Anatoliy Trubin en el último minuto. Ese resultado, combinado con otros marcadores de la jornada, hizo que el conjunto blanco descendiera del tercer lugar al noveno puesto, quedando fuera de los clasificados directos a octavos.

Cómo llegó Real Madrid a la última fecha de la fase de liga de la Champions

Real Madrid afrontó la jornada final de la fase de liga como tercero en la tabla general, con un escenario claro:

Ganar o empatar en Lisboa lo clasificaba directamente a los octavos de final .

en Lisboa lo clasificaba directamente a los . Perder, en cambio, lo exponía a depender de otros resultados.

Durante gran parte del torneo, el equipo había mostrado regularidad suficiente para evitar los playoffs. Sin embargo, la última fecha concentró toda la presión y terminó siendo decisiva.

La derrota ante Benfica que lo cambió todo para Real Madrid

En el estadio de Benfica, el Real Madrid sufrió una caída 4-2 que resultó especialmente dolorosa por la forma en la que se dio. El encuentro fue intenso, con alternativas para ambos lados, pero el desenlace quedó marcado por el gol de Anatoliy Trubin, arquero del conjunto portugués, en el último suspiro del partido.

Ese resultado tuvo un impacto directo en la clasificación general. El Madrid pasó de estar cómodo en el top 8 a caer hasta la novena posición, quedando automáticamente obligado a disputar los playoffs.

Real Madrid cae al noveno puesto y deberá jugar playoffs

Con la fase de liga finalizada, Real Madrid terminó ubicado en el puesto 9 con 15 puntos, una posición que lo convierte en cabeza de serie para los playoffs, pero que lo obliga a jugar una ronda extra antes de los octavos de final.

No es una instancia desconocida para el club, pero sí representa un desgaste adicional y un riesgo que pudo haberse evitado. Volver a pasar por los llamados dieciseisavos de final implica dos partidos más en un calendario ya cargado.

Cómo se juegan los playoffs de la Champions League

A diferencia de otros torneos, los playoffs de la Champions no se definen por una liguilla ni por el mejor contra el peor. El sistema está previamente estructurado:

Se forman 4 parejas de cabezas de serie , ubicadas en las posiciones: 9° y 10° 11° y 12° 13° y 14° 15° y 16°

, ubicadas en las posiciones: Y 4 parejas de equipos no cabezas de serie , ubicadas en: 17° y 18° 19° y 20° 21° y 22° 23° y 24°

, ubicadas en:

A partir de esas parejas, se realiza un sorteo para definir los cruces entre cabezas de serie y no cabezas de serie.

Posibles rivales del Real Madrid en el playoff de la Champions

Como equipo ubicado en la novena posición, el Real Madrid será cabeza de serie y tendrá dos posibles rivales en esta fase preliminar:

Benfica , con quien acaba de enfrentarse en Lisboa.

, con quien acaba de enfrentarse en Lisboa. Bodo/Glimt, una de las sorpresas del torneo.

El sorteo del 30 de enero determinará si el conjunto blanco vuelve a cruzarse de inmediato con el equipo portugués o si se mide ante el club noruego, en una serie que también exigiría máxima atención.

Qué rivales tendría Real Madrid en octavos de final

En caso de superar los playoffs, el camino del Real Madrid tampoco sería sencillo en los octavos de final. Según el cuadro ya establecido, sus posibles rivales en esa instancia serían:

Sporting de Lisboa

Manchester City

Ambos escenarios representan desafíos de alto nivel. Sporting es un equipo intenso y bien trabajado, mientras que Manchester City aparece como uno de los grandes favoritos al título, con antecedentes recientes de cruces decisivos ante el club blanco.

Fechas clave del playoff de la Champions League

El calendario ya está definido para esta fase crucial del torneo:

Sorteo de los playoffs: 30 de enero.

30 de enero. Partidos de ida: 17 y 18 de febrero.

17 y 18 de febrero. Partidos de vuelta: 24 y 25 de febrero.

Real Madrid, por ser cabeza de serie, tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria como local, un factor que puede resultar determinante.

Un escenario más exigente para el Real Madrid europeo

La derrota ante Benfica obligó al Real Madrid a recorrer un camino más largo en la Champions League. Pasó de estar a un paso de los octavos a verse inmerso en una eliminatoria directa con margen de error mínimo.

El equipo de Álvaro Arbeloa sigue con vida y conserva la ventaja de ser cabeza de serie, pero el mensaje es claro: en este nuevo formato, cada partido cuenta. El margen se redujo y el camino hacia el título será, desde ahora, mucho más exigente.