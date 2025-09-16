La Champions League vuelve a encender las pantallas y convoca a toda la comunidad futbolera mundial. El Real Madrid, máximo campeón del certamen, se viste de gala en el Santiago Bernabéu para recibir al aguerrido Olympique de Marsella. El estreno en Europa tiene un atractivo especial: será el debut de Xabi Alonso como entrenador merengue en el torneo más prestigioso de clubes. Expectativa máxima en la capital española por el inicio de una nueva edición de la “orejona”.

Real Madrid vs Marsella: horarios para ver hoy por TV y streaming

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos: 2:00 p.m.

Televisión, canales y streaming para Madrid vs Marsella en Champions

España: Orange TV y Movistar Liga de Campeones

Orange TV y Movistar Liga de Campeones Colombia: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: TNT Sports y App HBO

TNT Sports y App HBO Estados Unidos: Paramount+ y DAZN

Un Real Madrid en racha busca su decimosexta Champions

El Real Madrid inicia la edición 2025/2026 con un objetivo claro: conquistar su decimosexta Champions League. Los blancos han tenido un arranque perfecto en la Liga de España con cuatro triunfos en cuatro partidos, lo que les permite liderar por encima del FC Barcelona y el Espanyol.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo empieza a dar frutos. El equipo muestra una presión intensa, equilibrio en el mediocampo con Tchouaméni como líder, y una delantera demoledora con Vinicius Jr., Arda Güler, Brahim Díaz, Rodrygo, Mastantuono y un Kylian Mbappé intratable, autor de cuatro goles en cuatro encuentros.

Además, el regreso anticipado de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga fortalece aún más al plantel. Ambos estarán disponibles aunque iniciarían desde el banco.

El regreso del Olympique de Marsella a la Liga de Campeones

Después de dos años de ausencia, el Olympique de Marsella vuelve a la élite europea. Los dirigidos por Roberto De Zerbi llegan motivados tras golear 4-0 al Lorient en la Ligue 1, aunque su inicio de campaña ha sido irregular con dos victorias y dos derrotas.

El equipo francés se reforzó con nombres importantes como Benjamin Pavard, Nayef Aguerd y Matt O’Riley, lo que le da mayor solidez defensiva y capacidad de contragolpe. El propio De Zerbi fue claro en la previa: “No vamos a Madrid a pasearnos. Vamos al Bernabéu para dar lo mejor de nosotros”.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr.; Mbappé.

Entrenador: Xabi Alonso

Olympique de Marsella: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Weah; Højbjerg, Gomes, Kondogbia; Aubameyang, Greenwood.

Entrenador: Roberto De Zerbi