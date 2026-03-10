Real Madrid y Manchester City vuelven a encontrarse en una eliminatoria de la UEFA Champions League, consolidando una rivalidad que en los últimos años se ha convertido en uno de los enfrentamientos más atractivos del fútbol europeo. Este miércoles 11 de marzo de 2026, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario del partido de ida de los octavos de final, una serie que promete volver a marcar el rumbo de la competición.

El duelo entre el conjunto español y el equipo inglés se ha transformado en un auténtico clásico moderno de la Champions League. La frecuencia con la que ambos equipos se han enfrentado en fases decisivas del torneo ha generado una rivalidad cargada de historia reciente, grandes goles y eliminatorias memorables. De hecho, será la quinta temporada consecutiva en la que ambos clubes se cruzan en una eliminatoria europea.

Real Madrid vs Manchester City: el historial en Champions League

Hasta ahora, el historial entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League es completamente equilibrado. Ambos clubes han disputado 15 partidos oficiales en la competición, con un balance idéntico para cada lado.

Los números muestran una igualdad total:

5 victorias para Real Madrid

5 victorias para Manchester City

5 empates

Este equilibrio explica por qué cada nuevo enfrentamiento genera tanta expectativa en el fútbol europeo. Ninguno de los dos equipos ha logrado dominar completamente al otro en esta rivalidad, lo que convierte cada eliminatoria en una historia abierta.

Victorias del Real Madrid ante Manchester City en Champions

El conjunto madridista ha conseguido 5 triunfos frente al equipo inglés en la historia de la Champions League. Varias de estas victorias han sido especialmente recordadas por su impacto en eliminatorias decisivas.

Estos han sido los triunfos del Real Madrid:

Grupos 2012-13: Real Madrid 3-2 Manchester City

(Marcelo, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo; Edin Dzeko y Aleksandar Kolarov)

(Marcelo, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo; Edin Dzeko y Aleksandar Kolarov) Semifinal 2015-16: Real Madrid 1-0 Manchester City

(Fernando, autogol)

(Fernando, autogol) Semifinal 2021-22: Real Madrid 3-1 Manchester City

(Rodrygo x2 y Karim Benzema; Riyad Mahrez)

(Rodrygo x2 y Karim Benzema; Riyad Mahrez) Octavos de final 2024-25: Manchester City 2-3 Real Madrid

(Erling Haaland x2; Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham)

(Erling Haaland x2; Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham) Octavos de final 2024-25: Real Madrid 3-1 Manchester City

(Kylian Mbappé x3; Nico González)

Estas victorias reflejan la capacidad del club blanco para imponerse en momentos decisivos, especialmente en eliminatorias de la competición.

Victorias de Manchester City frente a Real Madrid

Manchester City también ha logrado cinco triunfos en esta rivalidad europea. Algunos de ellos han sido especialmente contundentes y han marcado momentos importantes en la historia reciente de ambos equipos. Las victorias del conjunto inglés han sido:

Octavos 2019-20: Real Madrid 1-2 Manchester City

(Isco; Gabriel Jesus y Kevin De Bruyne)

(Isco; Gabriel Jesus y Kevin De Bruyne) Octavos 2019-20: Manchester City 2-1 Real Madrid

(Raheem Sterling y Gabriel Jesus; Karim Benzema)

(Raheem Sterling y Gabriel Jesus; Karim Benzema) Semifinal 2021-22: Manchester City 4-3 Real Madrid

(Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden y Bernardo Silva; Benzema x2 y Vinicius)

(Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden y Bernardo Silva; Benzema x2 y Vinicius) Semifinal 2022-23: Manchester City 4-0 Real Madrid

(Bernardo Silva x2, Manuel Akanji y Julián Álvarez)

(Bernardo Silva x2, Manuel Akanji y Julián Álvarez) Temporada 2025-26: Real Madrid 1-2 Manchester City

(Rodrygo; Nico O’Reilly y Erling Haaland)

Estos resultados demuestran que el equipo inglés ha sido un rival especialmente competitivo para el Real Madrid en los últimos años.

Empates entre Real Madrid y Manchester City en Champions

La igualdad en esta rivalidad también se refleja en la cantidad de empates registrados entre ambos equipos. Los cinco empates en el historial son:

Grupos 2012-13: Manchester City 1-1 Real Madrid

(Sergio Agüero; Karim Benzema)

(Sergio Agüero; Karim Benzema) Semifinal 2015-16: Manchester City 0-0 Real Madrid

Manchester City 0-0 Real Madrid Semifinal 2022-23: Real Madrid 1-1 Manchester City

(Vinicius Jr.; Kevin De Bruyne)

(Vinicius Jr.; Kevin De Bruyne) Cuartos 2023-24: Real Madrid 3-3 Manchester City

(Rúben Dias autogol, Rodrygo y Federico Valverde; Bernardo Silva, Phil Foden y Josko Gvardiol)

(Rúben Dias autogol, Rodrygo y Federico Valverde; Bernardo Silva, Phil Foden y Josko Gvardiol) Cuartos 2023-24: Manchester City 1-1 Real Madrid

(Kevin De Bruyne; Rodrygo).

Los máximos goleadores en Real Madrid vs Manchester City

Uno de los aspectos más llamativos de esta rivalidad es la cantidad de goleadores destacados que han participado en estos enfrentamientos. Varias estrellas del fútbol europeo han dejado su marca en esta serie.

Entre los goleadores del Real Madrid destacan:

Karim Benzema: 6 goles

Rodrygo: 5 goles

Kylian Mbappé: 4 goles

Vinicius Jr.: 2 goles

También han anotado Marcelo, Cristiano Ronaldo, Isco, Federico Valverde, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Por el lado del Manchester City, los máximos goleadores son:

Bernardo Silva: 4 goles

Kevin De Bruyne: 4 goles

Erling Haaland: 3 goles

Gabriel Jesus: 3 goles

Además, marcaron Phil Foden, Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Manuel Akanji, Julián Álvarez, Josko Gvardiol, Nico González y Nico O’Reilly.

Una rivalidad que domina la Champions en los últimos años

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City se ha repetido con una frecuencia impresionante en la Champions League. En las últimas temporadas, ambos equipos se han cruzado en distintas fases del torneo, desde semifinales hasta cuartos de final y playoffs.

Ahora vuelven a verse las caras en los octavos de final de la edición 2025-26, confirmando que este duelo se ha convertido en uno de los enfrentamientos más repetidos y emocionantes del fútbol europeo. Cada nuevo capítulo de esta rivalidad entre Real Madrid y Manchester City mantiene la misma expectativa: dos gigantes del continente luchando por seguir avanzando en la competición más prestigiosa del fútbol de clubes.