El duelo entre Real Madrid y Manchester City se ha convertido en uno de los grandes clásicos modernos de la UEFA Champions League. Por quinta temporada consecutiva, ambos gigantes del fútbol europeo vuelven a cruzar sus caminos en la competición más prestigiosa del continente, en un enfrentamiento que ya forma parte de la narrativa reciente del torneo.

En los últimos años, la rivalidad entre el equipo blanco y el conjunto inglés ha dejado remontadas épicas, eliminatorias dramáticas y partidos decididos por detalles mínimos. El peso histórico del Real Madrid en Europa frente al poderoso proyecto deportivo del Manchester City ha construido una serie cargada de tensión, talento y cuentas pendientes.

Más que una simple eliminatoria, este partido representa el pulso entre dos formas de entender el fútbol moderno, con plantillas llenas de figuras y estilos que han marcado la última década en el continente. Con antecedentes que han definido varias ediciones del torneo, esta nueva cita promete otro capítulo de alto voltaje en la Champions League.

Real Madrid vs Manchester City: TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

9:00 p.m. | Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+

3:00 p.m. | Argentina: 5:00 p.m. | FOX Sports y Disney+

5:00 p.m. | México: 2:00 p.m. | FOX y FOX One

2:00 p.m. | Miami (EE. UU.): 3:00 p.m. | Paramount+, TUDN y ViX Premium

3:00 p.m. | Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+

Real Madrid busca resurgir en la Champions League

El Real Madrid llega a esta eliminatoria europea con el desafío de recuperar su mejor versión en la Champions League. A lo largo de la temporada, el conjunto blanco ha mostrado irregularidades en su juego, aunque ha logrado sacar adelante resultados clave en momentos determinantes.

En su último compromiso europeo, los madridistas remontaron para vencer 2-1 al Benfica, resultado que terminó sellando la clasificación a los octavos de final con un 3-1 global, en una serie donde destacó la actuación de Vinicius Junior.

En LaLiga, el equipo también viene de sufrir más de la cuenta para imponerse 2-1 al Celta de Vigo, gracias a un gol agónico de Fede Valverde en el minuto 94. Ese tipo de partidos refleja el momento del club, que ha debido recurrir a su carácter competitivo para superar diferentes obstáculos.

Arbeloa anticipa un duelo exigente

En la previa del compromiso europeo, el entrenador madridista Álvaro Arbeloa compareció ante los medios y anticipó lo que espera del enfrentamiento frente al equipo inglés.

El técnico calificó el partido como “un duelo complicado, pero también muy bonito”, aunque dejó claro que el Real Madrid siempre se siente favorito cuando compite en la Champions League.

También se refirió a la forma de jugar del rival, señalando que el entrenador catalán Pep Guardiola suele introducir múltiples variaciones tácticas durante los partidos.

Arbeloa confirmó además que Eduardo Camavinga se encuentra en perfectas condiciones para disputar el encuentro y que Vinicius Junior será una de las principales armas ofensivas del equipo blanco en esta eliminatoria.

Las numerosas bajas del Real Madrid

Uno de los principales problemas del conjunto madridista para este compromiso son las numerosas bajas por lesión que afectan a su plantilla.

La ausencia más sensible es la del delantero Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema en la rodilla. A esta baja se suma Jude Bellingham, que llega con molestias en los isquiotibiales, además del joven Joan Martínez.

También quedó descartado el lateral Álvaro Carreras, diagnosticado con una lesión en el gemelo que ya le impidió participar en el último partido de liga.

A estas ausencias se suman David Alaba, Rodrygo, Éder Militao y Dani Ceballos, quienes siguen en proceso de recuperación y no estarán disponibles para los octavos de final de la Champions League.

Manchester City llega en su mejor momento

A diferencia del panorama madridista, el Manchester City aterriza en esta eliminatoria atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada.

El equipo dirigido por Pep Guardiola no conoce la derrota desde el 20 de enero, cuando cayó 3-1 ante el Bodø/Glimt en la fase de liga europea. Desde entonces, los citizens han encadenado una serie de resultados positivos que consolidaron su clasificación directa a los octavos de final.

La clasificación llegó tras la victoria 2-0 frente al Galatasaray, resultado que permitió al equipo inglés terminar dentro del top-8 de la tabla en la primera fase de la competición.

En la Premier League, el City tampoco ha vuelto a perder desde el derbi de Manchester del 17 de enero, en el que el Manchester United se impuso 3-0. Desde entonces, el conjunto celeste ha sumado una racha que lo mantiene segundo en la clasificación con un partido menos.

Guardiola respeta al Real Madrid

En la rueda de prensa previa, Pep Guardiola fue claro al hablar sobre su rival.

El técnico catalán aseguró que “nadie debería menospreciar al Real Madrid en Champions”, destacando el peso histórico del club blanco en la competición.

Guardiola también afirmó que su equipo llega en mejor forma que la temporada pasada, cuando se enfrentaron en el Santiago Bernabéu, y señaló que ahora deberán demostrar en el campo su condición de candidatos al título.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para Vinicius Junior, a quien calificó como “una amenaza constante y muy difícil de detener”, anticipando que el City intentará defender con mucha coordinación para neutralizar al brasileño.

Las bajas del Manchester City

El Manchester City llega a Madrid con una plantilla prácticamente completa, aunque tendrá dos ausencias importantes.

El defensor Josko Gvardiol no estará disponible debido a una lesión en el tobillo, mientras que el mediocampista Mateo Kovacic también quedó descartado para el partido.

A pesar de estas bajas, el equipo inglés mantiene una base sólida y una de las plantillas más completas del fútbol europeo, lo que anticipa un enfrentamiento de alto nivel frente al Real Madrid.