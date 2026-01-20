Real Madrid afronta un nuevo compromiso en la Champions League con una realidad clara: lo hará condicionado por una lista amplia de bajas. El equipo blanco recibirá al AS Mónaco en un partido importante del calendario europeo, pero sin poder contar con varios futbolistas habituales en la rotación, entre sancionados, lesionados y ausencias por gestión física.

En medio de un momento de transición deportiva y con Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo, la convocatoria deja en evidencia que el cuerpo técnico tendrá que ajustar piezas y apostar por alternativas. Más de seis nombres no estarán disponibles para el duelo ante el conjunto francés, un dato que marca el contexto del encuentro y obliga a interpretar el partido desde la planificación, no desde la urgencia.

Álvaro Carreras, baja por sanción ante el Mónaco

La primera ausencia confirmada para este partido es la de Álvaro Carreras, quien no podrá ser tenido en cuenta por sanción. El lateral venía siendo una opción utilizada en los últimos encuentros y su baja reduce las variantes defensivas por banda.

Al tratarse de una ausencia reglamentaria y no física, Carreras volverá a estar disponible en el siguiente compromiso europeo. Sin embargo, para este duelo ante el Mónaco, Arbeloa deberá cubrir su lugar con otras alternativas dentro de la convocatoria.

Las lesiones que afectan al Real Madrid para el partido de Champions ante Mónaco

El bloque más numeroso de ausencias responde a lesiones, varias de ellas de jugadores importantes dentro del once habitual. No estarán disponibles Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger ni Rodrygo.

Se trata de bajas que impactan especialmente en dos líneas: defensa y ataque. En la zaga, la ausencia simultánea de Militao, Rüdiger, Mendy y Trent reduce notablemente la experiencia y la jerarquía defensiva, obligando a reorganizar el sistema con los efectivos disponibles.

En ofensiva, la falta de Rodrygo limita las variantes por banda y resta una pieza importante en la rotación de ataque, especialmente en partidos europeos donde el desequilibrio individual suele marcar diferencias.

Brahim Díaz, ausente tras la Copa de África

Otro nombre que no figura en la lista de convocados es Brahim Díaz. En su caso, la ausencia no responde a una lesión, sino a una gestión de cargas tras haber finalizado recientemente su participación en la Copa Africana de Naciones.

Brahim terminó el torneo continental el pasado domingo, siendo protagonista con Marruecos. La decisión apunta a evitar riesgos físicos y facilitar su reincorporación progresiva a la dinámica del equipo.

La defensa disponible para enfrentar al Mónaco

Con tantas ausencias atrás, el Real Madrid contará como opciones defensivas con Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen. Esta línea defensiva combina experiencia y juventud. Alaba y Carvajal aportan liderazgo y recorrido europeo, mientras que Asencio y Huijsen aparecen como alternativas que pueden ganar protagonismo en un contexto exigente como la Champions League.

El mediocampo, la zona con mayor estabilidad

A diferencia de la defensa, el centro del campo es la línea que llega con mayor disponibilidad. Arbeloa tendrá a disposición a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler y Dani Ceballos.

Además, destacan dos nombres de la cantera: Pol Fortuny y Mesonero, ambos mediocampistas convocados para este partido. Su inclusión refuerza la idea de que el cuerpo técnico está dispuesto a mirar hacia abajo para completar el grupo en un momento de ausencias.

La convocatoria completa del Real Madrid ante el Mónaco

El listado oficial de jugadores disponibles para este partido de Champions League es el siguiente:

Arqueros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensores: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen.

Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen. Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Pol Fortuny y Mesonero.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Pol Fortuny y Mesonero. Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono.

Un partido europeo marcado por la gestión de ausencias

Real Madrid recibirá al Mónaco con más de seis bajas confirmadas, un dato que contextualiza el encuentro y explica varias de las decisiones tomadas en la convocatoria. Sin dramatizar, el escenario obliga a gestionar recursos, distribuir responsabilidades y confiar en los jugadores disponibles.

En Champions League, cada detalle cuenta. Y en este caso, las ausencias serán parte del escenario que rodea un partido en el que el Real Madrid buscará competir, adaptarse y responder con lo que tiene a disposición.