Real Madrid afronta uno de los partidos más exigentes de su temporada con un panorama mixto: varias bajas sensibles por lesión, pero también el regreso de futbolistas clave para la visita al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El duelo en Inglaterra será determinante para definir la eliminatoria, en la que el equipo blanco llega con ventaja tras el 3-0 conseguido en el Bernabéu. La preparación del encuentro ha estado marcada por la gestión física de la plantilla. A lo largo de las últimas semanas, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa ha sufrido varias ausencias que han condicionado su planificación. Sin embargo, de cara a este compromiso europeo, el equipo presenta novedades importantes que pueden cambiar el desarrollo del partido.

Las bajas de Real Madrid para enfrentar a Manchester City

Real Madrid llega a Inglaterra con cinco bajas confirmadas por lesión, todas ellas en distintas zonas del campo. Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a reorganizar el equipo para sostener la ventaja obtenida en la ida.

Los futbolistas que no estarán disponibles son:

Éder Militao : rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Raúl Asencio : sobrecarga muscular.

: sobrecarga muscular. Ferland Mendy : lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

: lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Dani Ceballos : lesión muscular en el sóleo.

: lesión muscular en el sóleo. Rodrygo Goes: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha.

Los jugadores que recupera el Real Madrid para el duelo en Inglaterra

La noticia positiva para el equipo blanco es el regreso de varios jugadores que no estuvieron disponibles en el partido de ida en el Bernabéu. Álvaro Arbeloa decidió incluir en la convocatoria a varios nombres. No está claro si están aptos para jugar o no, pero estando allí, son posibilidades.

David Alaba : superó una sobrecarga muscular.

: superó una sobrecarga muscular. Álvaro Carreras : dejó atrás una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

: dejó atrás una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Jude Bellingham : había estado ausente por una lesión en el músculo semitendinoso.

: había estado ausente por una lesión en el músculo semitendinoso. Kylian Mbappé: recientemente ha padecido un esguince de rodilla izquierda.

Bellingham y Mbappé, los regresos que podrían marcar la diferencia

Entre los jugadores que vuelven a la convocatoria, destacan especialmente Jude Bellingham y Kylian Mbappé. El mediocampista inglés aporta equilibrio, llegada al área y presencia física en el centro del campo. Su regreso permite al equipo recuperar una pieza fundamental en la construcción del juego y en la presión.

Por su parte, Mbappé representa la principal referencia ofensiva del equipo. Su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo puede ser determinante en un partido donde el Real Madrid necesitará aprovechar los espacios que deje el Manchester City. La presencia de ambos futbolistas cambia por completo el panorama ofensivo y estratégico del equipo para el duelo en Inglaterra.

La convocatoria completa de Real Madrid para enfrentar a Manchester City

El cuerpo técnico del Real Madrid definió la lista de convocados para el partido en Inglaterra, en la que se incluyen tanto los jugadores recuperados como los futbolistas disponibles para afrontar el compromiso.

Arqueros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas. Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch. Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

La lista refleja una mezcla de experiencia y juventud, con varios jugadores que podrían tener protagonismo en un partido de máxima exigencia.

Un Real Madrid entre bajas y refuerzos para un duelo decisivo

El contexto del partido ante el Manchester City presenta un escenario particular para el Real Madrid. Por un lado, las bajas por lesión siguen siendo un factor que condiciona la planificación del equipo. Por otro, los regresos de jugadores clave ofrecen nuevas alternativas para afrontar el compromiso.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con ventaja en la eliminatoria, pero deberá sostener su nivel ante un rival que buscará revertir el resultado en su estadio. La combinación de ausencias y recuperaciones define la previa de un partido en el que cada detalle puede marcar la diferencia, y en el que el Real Madrid buscará apoyarse en su experiencia en la Champions League para avanzar a la siguiente fase.