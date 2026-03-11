Real Madrid se prepara para uno de los partidos más exigentes de la temporada cuando enfrente al Manchester City en Champions League. El duelo europeo llega en un momento complejo para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que deberá afrontar la eliminatoria con una larga lista de jugadores lesionados.

La situación preocupa dentro del club blanco porque varias de las ausencias corresponden a futbolistas clave en distintas zonas del campo. Entre defensores, mediocampistas y atacantes, Real Madrid tendrá que competir ante uno de los equipos más poderosos de Europa sin varias de sus figuras habituales. A esto se suma que algunas de las bajas son de larga duración, lo que condiciona la planificación del equipo para el tramo decisivo de la temporada.

Real Madrid llega a los octavos de Champions con 7 bajas importantes

El encuentro ante el Manchester City encuentra al Real Madrid con una situación médica delicada. El equipo tiene hasta siete jugadores fuera de combate por diferentes problemas físicos. La lista incluye a futbolistas que habitualmente forman parte del once titular y que han sido protagonistas durante la temporada. Esta acumulación de lesiones obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el equipo para un partido de máxima exigencia.

Las bajas confirmadas del Real Madrid son:

Éder Militão: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. David Alaba: sobrecarga muscular.

sobrecarga muscular. Álvaro Carreras: lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Dani Ceballos: lesión muscular en el sóleo.

lesión muscular en el sóleo. Jude Bellingham: lesión en el músculo semitendinoso.

lesión en el músculo semitendinoso. Rodrygo Goes: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha.

rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha. Kylian Mbappé: esguince de rodilla izquierda.

Cada una de estas ausencias afecta directamente el funcionamiento del equipo, especialmente en un duelo que exige el máximo nivel competitivo.

La probable alineación del Real Madrid ante Manchester City

Ante este escenario complicado, el técnico Álvaro Arbeloa deberá armar un equipo competitivo con los jugadores disponibles en la plantilla. La probable alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City es:

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Brahim Díaz.

Este once mezcla experiencia y juventud, con futbolistas que deberán asumir mayor protagonismo ante la ausencia de varios titulares habituales.

El desafío de Real Madrid ante Manchester City

El enfrentamiento contra el Manchester City representa una de las pruebas más duras del calendario europeo. El equipo inglés se ha consolidado en los últimos años como uno de los conjuntos más fuertes del continente.

Para Real Madrid, afrontar este duelo con tantas bajas supone un desafío adicional. El cuerpo técnico tendrá que apostar por la profundidad de la plantilla y por la capacidad de adaptación de sus jugadores.

La eliminatoria promete ser una de las más atractivas de la Champions League, pero el conjunto blanco llega condicionado por una extensa lista de ausencias que obligará al equipo a competir con recursos limitados frente a uno de los rivales más exigentes del fútbol europeo.