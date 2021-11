Problemas para el Barcelona: Al Sadd no quiere dejar ir a Xavi

En las últimas horas el mundo del deporte está al expectativa de lo sucedido en la reunión entre los delegados del Barcelona FC y el Al-Sadd, para negociar la salida de Xavi Hernández del elenco catarí y firmar con el conjunto Azulgrana, club con el que triunfó como futbolista y al que quiere salvar de la crisis en la que se encuentra, pero esta vez desde el banquillo.

Pues resulta que el cuadro del Medio Oriente informó que no está dispuesto a dejarlo salir tan fácil. “La posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada”, expresó el CEO del Al-Saad, Turki Al-Ali.

A esta hora los dirigentes que viajaron para intentar el acuerdo no tienen claro lo que sucederá, ya que estaban convencidos que no habría inconvenientes para la firma, luego de tener el trato verbal con el DT, por lo que el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste y el director deportivo, Mateu Alemany se desplazaron hasta Doha para conversar con los directivos del Al-Sadd.

Según los medios españoles, que el presidente Blaugrana se haya quedado en Barcelona ha molestado bastante al jeque, pues lo esperaban allí para la junta. Este podría ser uno de los motivos de las complicaciones actuales.

Sin embargo, se aguarda por una reunión más, la cual está prevista para este jueves para buscar cerrar el tema con buenas noticias para el Barça, por eso buscan armar rápidamente una buena estrategia y lograrlo.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021