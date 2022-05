¿Por qué Van Dijk y Salah no están con Liverpool ante Wolverhampton?

Liverpool va por el título de la Premier League sin dos de sus habituales titulares. ¿Qué les pasó a Mohamed Salah y Virgil van Dijk?

Dentro del 11 ideal de Jürgen Klopp en la temporada ellos son dos fijos. Se trata de su capitán y líder en la defensa, y de su máximo goleador en la campaña. Y hoy, jugándose la posibilidad de ser campeones de Premier League, los dos son ausencias en el equipo. El compromiso ante Wolverhampton se jugará sin ellos por un par de situaciones físicas que intentan solventar a una semana de la final de la Champions League.

Mohamed Salah. Jugó solo 30 minutos en la final de la FA Cup el fin de semana anterior frente a Chelsea. Tuvo un problema muscular y según su DT, “está un poco peor que Virgil”. La decisión pasó por no arriesgarlo en ese compromiso. Fue sustituido y se trabaja en su recuperación a una semana del juego ante Real Madrid.

Virgil van Dijk. Disputó 90 minutos en esa final ante Chelsea y se ausentó de la prórroga. Fue sustituido por Joel Matip debido a un problema en la rodilla. “Sentí una punzada detrás; no puedo arriesgarme por el equipo y necesito confiar en Joel”, dijo en su momento.

Sin ellos dos y pensando en la final ante Real Madrid, el Liverpool afrontará su segundo partido consecutivo. Ya lo hicieron ante Southampton en la penúltima jornada de la Premier League. Ese día jugaron Joel Matip y Takumi Minamino en los lugares que habían sido para ellos en el compromiso anterior. Hoy el duelo es ante Wolverhampton.

