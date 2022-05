Este martes, la UEFA dio a conocer el once ideal de la Champions League tras la final que protagonizaron Real Madrid vs. Liverpool, la cual ganó el conjunto Merengue.

Así mismo se conoció al mejor jugador del certamen y el joven con mejor rendimiento. Real Madrid arrasó con todos lo premios tras conquistar el título 14 del torneo de clubes más importante del Mundo.

El delantero francés, Karim Benzema, ha sido elegido el mejor jugador del campeonato por el panel de observadores técnicos de la UEFA, además de ser goleador del campeonato con 15 goles. Por su parte, Vinicius JR, actor del gol en la final, fue seleccionado como el mejor joven del torneo.

Thibaut Courtois (Real Madrid); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Virgil Van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid).

El colombiano Luis Díaz no apareció en el selecto grupo tras haber disputado 13 juegos con Porto y Liverpool, donde anotó 4 goles y se reportó con una asistencia.

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022