Las declaraciones que dio Kylian Mbappé hace a unos días a Diario AS, sigue dejando secuelas y a parte de la respuesta del ‘Dibu’ Martínez, Lionel Messi también habló al respecto.

La figura francesa recibió críticas por parte del fútbol sudamericano tras manifestar que en dicho continente el fútbol no es tan avanzado y que esa es la razón por la que los últimos mundiales los han ganado los europeos.

“La ventaja que tenemos aquí (Europa) es que siempre jugamos partidos de alto nivel como la Nations League, por ejemplo. Cuando llega un Mundial estamos preparados. En Argentina y Brasil no tienen esos aspectos. En Sudamérica el fútbol no es tan avanzado como en Europa, por eso los últimos Mundiales los han ganado los europeos”, dijo Mbappé al Diario AS.

Así le respondió Messi en el diario argentino TyC Sports: “No vi cómo lo dijo ni qué dijo, pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos ‘¿sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá?’.

Y agrego que “nosotros todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la Selección viajás dos días entre ida y vuelta, adaptarte a diferentes climas, no podés entrenar mucho porque estás agotado y eso también afecta. Que vayan por primera vez a Bolivia, Ecuador o Colombia , vamos a ver qué tan fácil es para ellos”.

Y agregó que “Colombia, la altura, el calor, Venezuela… todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores. El fútbol cada día está más igualado, sea cual sea el rival. Yo creo que nosotros estamos a la altura para jugar contra cualquier rival europeo y ahora tenemos una prueba muy linda”.