Según Mundo Deportivo, Manchester City decidió que solo asumirá el fichaje de Lionel Messi si logra salir libre del Barcelona. Y ante la dificultad que eso representa, Pep Guardiola le habría dicho que se quedara en el club catalán.

Sergi Solé, redactor jefe de Mundo Deportivo, ofreció la nueva versión en el caso de Lionel Messi y Manchester City. Desde que se conoció la intención del futbolista argentino de salir del equipo culé, al elenco inglés que dirige Pep Guardiola es al que rápidamente se le relacionó como su posible destino.

Incluso llegó a mencionarse las posibilidades que ofrecería para lograr su fichaje, algo que ya en septiembre empieza a dificultarse. Al menos es la más reciente versión y la que ofrece Mundo Deportivo a través de su redactor jefe. La opción de ir a Manchester City no sería posible si que el argentino no logra salir libre del cuadro español.

Mundo Deportivo sobre Pep Guardiola, Lionel Messi y Manchester City

Tras la visita del DT catalán a Barcelona y luego de mantener algunas charlas con Lionel Messi, en Mundo Deportivo aseguran que la sensación es de duda respecto a su contratación. “En un primer momento en el club británico se ilusionaron ante la posibilidad inesperada de poder contar con el ‘10’, pero una vez analizada la operación con la cabeza fría, parece complicado que el City pueda realmente afrontar el fichaje”, publicó.

La única forma en la que realmente se plantearían ir por él es que Lionel Messi salga libre del Barcelona. Si eso no pasa y deben pagar algo por él, no lo harían. “Saben que están bajo la lupa de la UEFA por el Fair Play Financiero, tras la multa de 10 millones impuesta en julio por el TAS, que le salvó de no jugar dos años la Champions League, y no quieren correr riesgos. El fichaje de Messi obliga a reajustar la masa salarial de la plantilla, posiblemente a tener que desprenderse de algún jugador importante y aun así no es sencillo asumir la ficha del que ahora mismo es el futbolista mejor pagado del mundo”.

Lionel Messi hace el intento de salir libre del Barcelona. Manchester City espera y Pep Guardiola dice…

Catalunya Ràdio informó que Pep Guardiola y Lionel Messi hablaron antes del envío del burofax. Habría intenciones de las dos partes de juntarse en Manchester City, pero ahora surgen dificultades. Basado en ellas, dice Mundo Deportivo: “Según cuentan, Pep le dijo que ante la dificultad económica de la operación lo mejor que podía hacer era quedarse en el Barça y acabar su carrera en el Camp Nou, una idea que el técnico ha expresado alguna vez en público”.

Lionel Messi y su entorno, por ahora, están enfocados en lograr la salida en libertad. Creen tener argumentos suficientes para dar por terminada su relación laboral con el Barcelona. Lucharán por una salida en condición de libre, mientras el club plantea todo lo contrario. Quieren que se quede o si se va, que sea con un alto costo económico (la cláusula de rescisión es de 700 millones de euros).