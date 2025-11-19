Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 van cerrándose y mientras algunos países aseguran su lugar en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, otros ya quedaron sin ninguna posibilidad de clasificar. El formato ampliado a 48 equipos abrió puertas, pero también dejó afuera a más de 140 selecciones eliminadas, algunas de ellas en situaciones dramáticas, como ocurrió recientemente con Honduras y Costa Rica, dos selecciones históricas de la Concacaf que quedaron fuera por resultados inesperados y desenlaces sorprendentes.

Este panorama global muestra cómo las Eliminatorias alrededor del mundo combinan formatos exigentes, criterios de desempate decisivos y realidades muy distintas entre confederaciones, produciendo eliminaciones tempranas, golpes históricos y caídas dolorosas que marcaron este camino rumbo a 2026.

Asia: 37 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

Asia es la confederación con más países afiliados y, por ende, la que más selecciones pierde en las primeras fases. Su formato escalonado obliga a muchas naciones a disputar rondas preliminares, donde un mal partido basta para quedar fuera. Un total de 37 selecciones asiáticas ya fueron eliminadas, muchas de ellas sin alcanzar las etapas decisivas.

Eliminados de la AFC: Afganistán, Baréin, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, RP China, China Taipéi, Emiratos Árabes Unidos, Guam, Hong Kong China, India, Indonesia, RPD de Corea, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Vietnam y Yemen.

África: 44 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

La CAF es siempre una de las confederaciones más impredecibles. La fase clasificatoria africana combina grupos equilibrados, viajes largos y poco margen de error. Como resultado, se dio la cifra más alta de eliminados: 44 selecciones.

El golpe más llamativo fue la eliminación de Nigeria, una potencia continental que perdió la opción de entrar al repechaje tras caer ante República Democrática del Congo. Junto a ella, también se despidieron selecciones con historia como Camerún, Burkina Faso o Mali.

Eliminados de la CAF: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Suazilandia, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Concacaf: 28 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

La Concacaf vivió una de las etapas más movidas de esta eliminatoria, dejando sin opciones a 28 selecciones, incluidas dos históricos de la región: Costa Rica y Honduras, quienes quedaron eliminados de forma dramática.

El caso Honduras: una eliminación increíble

Honduras llegó como líder de su grupo y dependiendo de sí misma a la última fecha. El empate 0-0 ante Costa Rica, combinado con la victoria de Haití y un gol de Surinam en el último minuto ante Guatemala, la dejó sin Mundial y sin repechaje por diferencia en el criterio de goles a favor. Una de las eliminaciones más dolorosas y sorprendentes de todo el proceso.

Eliminados en Concacaf: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Conmebol: 3 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

La clasificación sudamericana es siempre una prueba de resistencia. Pese a tener más cupos que en procesos anteriores, tres selecciones quedaron fuera:

Chile

Perú

Venezuela

Cada una tuvo momentos destacados pero no logró sostener la regularidad que exige el camino sudamericano. Su eliminación confirma por qué Conmebol es considerada una de las clasificatorias más duras del planeta.

Oceanía: 9 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

Con un único cupo directo (ya tomado por Nueva Zelanda) y una sola plaza al repechaje, Oceanía es un territorio donde la eliminación es la norma. Un total de 9 selecciones quedaron fuera: Samoa Americana, Islas Cook, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití, Tonga y Vanuatu.

Europa: 26 selecciones eliminadas rumbo al Mundial 2026

La UEFA también confirmó una larga lista de eliminados. Aunque son habituales en estas posiciones -por nivel o historial- algunas selecciones con mayor tradición sorprendieron al quedarse fuera temprano.

Eliminados de UEFA: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Grecia, Israel, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Moldavia, San Marino, Serbia, Eslovenia, Islandia y Hungría.

Un mapa mundial con más de 140 selecciones eliminadas

Las Eliminatorias hacia el Mundial 2026 ya dejaron fuera a más de 140 selecciones, incluyendo sorpresas como Nigeria, históricas como Costa Rica y casos dramáticos como Honduras. El tablero mundial se ordena mientras se acercan las fases finales, pero para estas selecciones el sueño terminó antes de tiempo.