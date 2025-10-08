El Club Atlético Boca Juniors hizo público un informe oficial en el que confirma la compleja situación médica de su director técnico, Miguel Ángel Russo. Según el comunicado, el entrenador de 69 años continuación bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente tanto de su equipo médico personal como del cuerpo médico del club.

El parte médico representa la palabra oficial después de días de silencio: el club manifiesta respaldo para Russo y su familia, al tiempo que reconoce que su recuperación estará sujeta a una evolución delicada.

Comunicado oficial de Boca sobre Miguel Ángel Russo

«El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento».

Historia clínica de Miguel Russo: lucha anterior contra el cáncer y complicaciones recientes

Este cuadro no es nuevo para Russo. Durante su paso por Millonarios (2017-2018), enfrentó un cáncer de próstata que estuvo en tratamiento mientras dirigía el club colombiano. En los últimos meses, su salud ha sufrido rebrotes: ha sido hospitalizado en al menos tres ocasiones por infecciones, cuadros de deshidratación y debilidad general, lo que generó preocupación y especulaciones hasta que el club decidió emitir el parte oficial.

Cómo lo vive Boca: reemplazos y ambiente interno

Ante la ausencia de Russo en el banco y en los entrenamientos, los auxiliares técnicos Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez asumieron las responsabilidades operativas del equipo. La goleada 5-0 ante Newell’s fue dedicada públicamente al entrenador, un gesto simbólico para mantener el ánimo del plantel en medio de la incertidumbre.

Sin embargo, más allá del gesto, el ánimo del plantel quedó golpeado: los entrenamientos recientes reflejan una carga emocional alta, con el foco puesto no solo en el rendimiento deportivo, sino en la evolución de Russo.

Qué implica el “pronóstico reservado” para Russo

Cuando un paciente permanece bajo pronóstico reservado, significa que los médicos consideran la situación como vulnerable: no hay una certeza sobre la evolución, pueden presentarse complicaciones y es necesario un monitoreo constante.

La internación domiciliaria, en este contexto, representa una estrategia para mantener un entorno controlado, evitar riesgos de hospitalización innecesaria y facilitar una recuperación con menor exposición. Sin embargo, requiere cobertura médica permanente, visitas programadas y estrictos protocolos de cuidado.

Reacciones y apoyo desde el fútbol mundial para Miguel Russo

Los mensajes de solidaridad hacia Russo se multiplicaron. Desde la AFA, clubes argentinos, exequipo de Russo y también desde Colombia, el recuerdo de sus años al frente de Millonarios resurgió como un motivo de respaldo. Millonarios, en particular, publicó un mensaje emotivo: “Todo se cura con amor”, frase con la que la afición albiazul se unió a la cadena de acompañamiento para su extécnico campeón de Liga y Superliga.

Lo que queda por verse en su proceso de recuperación

Las próximas jornadas serán clave para Russo. Se evalúa la evolución de su fortaleza general, el control de infecciones, el manejo de posibles complicaciones y la estabilidad clínica necesaria para pensar en un eventual retorno. Mientras tanto, el cuerpo técnico interino seguirá al mando en los partidos, con la misión de mantener el nivel competitivo de Boca Juniors en medio de la ausencia prolongada de su líder.