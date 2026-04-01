Bolivia e Irak se enfrentan en un duelo determinante del repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso definirá cuál de las dos selecciones mantiene viva la ilusión de disputar el torneo más importante del planeta en una eliminatoria directa que no admite margen de error.

El partido se jugará el martes 31 de marzo desde las 22:00 en Colombia y las 23:00 en Bolivia. El estadio BBVA de Monterrey será el escenario neutral para este enfrentamiento intercontinental que puede marcar un hito en la historia reciente de ambas selecciones.

Dónde ver Bolivia vs Irak en TV y online, repechaje al Mundial

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas según la región.

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV.

Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV. Colombia y resto de Sudamérica: DSPORTS, WIN SPORTS, DGO (streaming) y WIN PLAY (streaming)

DSPORTS, WIN SPORTS, DGO (streaming) y WIN PLAY (streaming) México: TUDN y ViX Premium

TUDN y ViX Premium Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock.

Estas opciones permiten seguir el duelo tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales.

A qué hora es el repechaje Bolivia vs Irak país por país

El encuentro se disputará en horario nocturno para Sudamérica y tarde-noche en otras regiones:

Colombia: 22:00

Bolivia: 23:00

Perú: 22:00

Ecuador: 22:00

México (CDMX): 21:00

Argentina: 00:00 (1 de abril)

Chile: 00:00 (1 de abril)

Estados Unidos (ET): 23:00

Estados Unidos (PT): 20:00

España: 05:00 (1 de abril).

Dónde se juega el repechaje entre Irak y Bolivia

El compromiso se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, recinto con capacidad superior a los 50 mil espectadores y habitual sede de encuentros internacionales. Aunque es territorio neutral, el escenario garantiza condiciones de alto nivel para un choque decisivo.

Cómo llegaron Bolivia e Irak al repechaje por el cupo al Mundial 2026

Bolivia finalizó en el séptimo puesto de la Eliminatoria sudamericana con 20 puntos en 18 partidos. Ganó 6 encuentros y perdió 10, quedando en la zona que otorga acceso al repechaje intercontinental. En la penúltima fase superó a Surinam por 2-1, resultado que le permitió avanzar a esta instancia final.

Irak, por su parte, tuvo un recorrido destacado en las Eliminatorias de la AFC. Ganó el Grupo F con puntaje perfecto tras imponerse en los 6 partidos disputados. Posteriormente quedó tercero en el Grupo B y segundo en la última fase clasificatoria. Eso lo llevó a disputar la quinta ronda, donde superó a Emiratos Árabes Unidos y aseguró su presencia en el duelo definitivo ante Bolivia.

Probables alineaciones de Bolivia e Irak

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein. DT: Graham Arnold.

Ficha del partido Bolivia vs Irak

Competición: Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 22:00 (Colombia) – 23:00 (Bolivia)

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

Entrenadores: Óscar Villegas (Bolivia) – Graham Arnold (Irak)