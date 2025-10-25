La noche de los playoffs de la Major League Soccer volvió a tener a Lionel Messi como protagonista absoluto. En medio de la victoria de Inter Miami, el astro argentino recibió la Bota de Oro de la MLS por ser el máximo goleador de la temporada regular 2025. Lo hizo a los 38 años y después de firmar una actuación estelar con doblete sobre Nashville SC (3-1).

Con este doblete, Messi elevó su registro personal a 31 goles y 16 asistencias en 29 partidos de la temporada y alcanzó los 891 goles oficiales en toda su carrera. Está a solo 9 de una cifra que parecía inalcanzable: los 900 goles.

Messi recibió la Bota de Oro de la MLS a los 38 años

Antes del pitazo inicial, el argentino fue homenajeado por su impresionante campaña goleadora en la MLS. Con 29 GOLES en 28 PARTIDOS durante la temporada regular, Messi fue galardonado con la Bota de Oro como máximo anotador, consolidando su dominio en la liga estadounidense desde su llegada en 2023.

Este reconocimiento llega en un contexto especial: no solo lideró la tabla de goleadores, también fue pieza clave en la clasificación directa de Inter Miami a los playoffs. Su regularidad, precisión y capacidad para decidir partidos lo convirtieron en la figura indiscutible de la competición.

Doblete decisivo en playoffs para encaminar a Inter Miami

Después de la ceremonia, llegó el fútbol. Messi saltó al campo con la misma determinación que lo ha caracterizado durante toda su carrera. Anotó dos de los tres goles con los que Inter Miami venció 3-1 a Nashville en el inicio de los playoffs, ratificando su papel como líder del equipo en instancias determinantes.

El primer gol llegó en el minuto 19 con una definición de cabeza tras asistencia de Luis Suárez; mientras que el segundo llegó en tiempo de adición, aprovechando una desinteligencia entre el arquero y zaguero rival. Con esta actuación, Messi volvió a dejar claro que, aunque acumula 38 años de edad, sigue decidiendo partidos como en sus mejores épocas.

El registro de Messi en la temporada 2025 con Inter Miami

Con los dos tantos ante Nashville, Messi llegó a 31 goles y 17 asistencias en 29 partidos de la temporada, combinando la fase regular y los playoffs. Su promedio supera el gol por encuentro y, además, contribuye con casi una asistencia cada dos partidos.

Estos números refuerzan su condición de jugador total: no solo anota, también construye el juego. Su conexión con sus compañeros y su lectura de partido siguen marcando diferencias en una liga que se ha transformado desde su llegada.

Messi ya está a 9 de un hito histórico: los 900 goles oficiales

Quizás el dato más impactante de la noche no sea la Bota de Oro ni el doblete, sino lo que representa en su trayectoria global. Messi llegó a 891 goles oficiales, quedando a solo 9 de la barrera de los 900. Una cifra que solo ha alcanzado Cristiano Ronaldo en competiciones oficiales de clubes y selecciones con la calidad y consistencia que él mantiene.

Su producción goleadora ha sido repartida en una carrera legendaria: 672 goles con FC Barcelona, 32 con Paris Saint-Germain, 114 con la Selección de Argentina y ya 73 con Inter Miami. Cada uno de esos tantos construye un legado que se sigue ampliando.

La vigencia de Messi: una historia sin final

La temporada 2025 no solo está siendo una de las más productivas para Messi desde su salida de Europa, también es una prueba más de su vigencia absoluta. Mientras muchos futbolistas a su edad optan por el retiro, él continúa en la élite, siendo el motor ofensivo de su equipo y protagonista de grandes noches.

Además, su rol va más allá de los números. Para Inter Miami representa liderazgo, experiencia y magnetismo. Para la MLS, es una figura que eleva el nivel competitivo y la visibilidad internacional del torneo.

Messi, Inter Miami y la pelea por un nuevo título

Inter Miami se mantiene en la pelea por su primer título de MLS Cup. Y si hay un jugador capaz de guiar al club hacia esa meta es Messi. Su rendimiento en instancias decisivas ha sido impecable desde que llegó a Estados Unidos.

Ahora está en una fase de eliminatoria directa ante Nashville, en busca de otra victoria que lo clasifique. La presencia de otros referentes como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez refuerza un proyecto que gira en torno al talento y visión del argentino, que a estas alturas de la temporada parece estar en plenitud.

Un récord que puede llegar en cuestión de semanas

La carrera hacia los 900 goles ya no es una posibilidad lejana: es una cuenta regresiva. Si mantiene su promedio actual, Messi podría alcanzar ese número histórico en los próximos meses, ya sea en los playoffs o en el inicio de la próxima temporada.

Cuando lo logre, sumará otro récord único a su colección: será uno de los pocos futbolistas en la historia en acercarse a la barrera de los mil goles, junto a Cristiano Ronaldo, su gran contemporáneo y rival deportivo.

Un trofeo más para una vitrina inigualable con Leo Messi

La Bota de Oro de la MLS se suma a una colección interminable de trofeos individuales y colectivos: 8 Balones de Oro, múltiples títulos de liga, Champions League, Copa América, Mundial y récords que definen una era.

Este nuevo galardón no solo celebra su capacidad goleadora, también simboliza la adaptación perfecta a un nuevo entorno competitivo. Messi no llegó a Estados Unidos para retirarse, sino para seguir ganando.

Messi y el legado que sigue creciendo

Cada partido de Messi es una clase de fútbol y un capítulo más de una historia irrepetible. A los 38 años, recibe la Bota de Oro, anota dobletes decisivos y está a un paso de una marca monumental: los 900 goles oficiales.

Su legado no se mide solo en trofeos, sino en la manera en que ha redefinido los límites de lo posible para un futbolista. Y si algo ha demostrado hasta ahora, es que su historia todavía tiene muchas páginas por escribir.