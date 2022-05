La épica del Real Madrid en Champions pone en peligro el favoritismo del Liverpool

La gran final ya está aquí. Liverpool y Real Madrid se medirán en el último partido de la temporada europea que se vivirá en París el próximo 28 de mayo. Difícil era la idea de contar con alguno de ellos entre los dos mejores con otros equipos de la talla de Bayern, Paris Saint Germain o Manchester City por delante en las casas de apuestas. Pero así es el fútbol. Analizamos a continuación cómo llegan los dos equipos y cuáles son los mejores pronósticos según los mayores expertos del mundo del fútbol de cara a una final histórica.

Si hablamos de Champions League tenemos que hablar del Real Madrid. Lo del conjunto blanco en esta competición es único y se nota que la genética del máximo campeón europeo lleva impregnada parte del metal de la orejona. Si no es por eso, no tiene sentido la gran gesta que han conseguido los de la capital española en las dos últimas temporadas sin apenas haber hecho fichajes. Eliminados en semifinales en la pasada campaña, difícil parecía que pudieran superarlo en esta temporada. Para empezar, el Paris Saint Germain, con remontada incluida. A continuación, el vigente campeón de la Champions, el Chelsea, con remontada incluida. Por último, el favorito, el Manchester City, con remontada en el minuto 89 incluida. No hay palabras para describirlo, solo toca disfrutar de cada uno de los partidos que juega el conjunto de Ancelotti.

El Liverpool de Klopp figura, para los mayores expertos de apuestas deportivas, como candidato a llevarse el título. El juego de los ingleses es muy vertical y directo y parecen haber tenido más consistencia en su juego, pese a que han acabado segundos en la Premier League por detrás del Manchester City. Una gran temporada donde tan solo han perdido dos encuentros en la Premier y uno en Champions entre estas dos competiciones y un camino cómodo hasta esta final pese a los pequeños sustos que tuvieron en semifinales ante el Villarreal, sobre todo en el partido de vuelta. Una temporada casi impecable para un equipo que parece haber mejorado respecto al que se proclamó campeón en la temporada 2018.2019.

