El futuro de Franco Mastantuono comienza a tomar forma lejos del Real Madrid. El club blanco tiene decidido que el joven argentino saldrá cedido durante esta temporada para ganar continuidad, y la Fiorentina es hoy el equipo que lidera la negociación para quedarse con una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Las conversaciones avanzan en buena dirección y solo restan detalles económicos para intentar cerrar la operación en los próximos días.

La entidad italiana ya recibió el visto bueno del futbolista para afrontar esta nueva etapa en la Serie A. Ahora, la negociación se centra en definir las condiciones del préstamo, especialmente el reparto del salario entre ambas instituciones.

La Fiorentina toma ventaja por Franco Mastantuono

La dirección deportiva del Real Madrid considera que una cesión es el camino ideal para el crecimiento del mediapunta argentino. Con apenas 18 años, el futbolista tendría muy complicado encontrar minutos bajo las órdenes de José Mourinho, debido a la enorme competencia ofensiva que existe actualmente en la plantilla.

La Fiorentina apareció con fuerza durante las últimas semanas y, según informó el periodista Fabrizio Romano, es el club que mejores sensaciones transmite para completar la incorporación.

Entre los aspectos que siguen sobre la mesa destacan:

Real Madrid pretende una cesión simple.

pretende una cesión simple. No aceptará incluir opción de compra.

La negociación gira alrededor del porcentaje del salario que asumirá la Fiorentina.

El jugador ya dio luz verde para jugar en Italia.

La intención del conjunto de Florencia es acelerar los últimos contactos para contar con el argentino antes del inicio oficial de la temporada.

El Real Madrid no quiere perder el control sobre su futuro

En Valdebebas no existe ninguna intención de desprenderse definitivamente de Franco Mastantuono. La hoja de ruta diseñada por Florentino Pérez pasa exclusivamente por un préstamo que le permita acumular experiencia en una liga exigente antes de regresar al Santiago Bernabéu.

Durante las últimas semanas también se habló de un posible regreso a River Plate, aunque esa alternativa fue perdiendo fuerza conforme aparecieron propuestas desde Europa.

El plan del club blanco consiste en mantener el control absoluto sobre uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto madridista durante la próxima década.

Mastantuono ya recibe críticas antes de llegar a Italia

Aunque el acuerdo todavía no está completamente cerrado, la posible llegada del argentino ya genera debate en el entorno de la Fiorentina.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Giovanni Galli, histórico exguardameta del club italiano y mundialista con la selección italiana, quien mostró ciertas reservas sobre la incorporación.

Entre sus declaraciones más llamativas aseguró:

«No sé si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo».

Aun así, también reconoció el peso que supone llegar procedente del Real Madrid, una circunstancia que inevitablemente aumenta la expectativa alrededor del joven argentino.

Posteriormente endureció su postura al afirmar:

«No debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto».

Las palabras del exarquero han abierto un intenso debate entre los aficionados italianos, que esperan comprobar si una de las grandes promesas del fútbol argentino puede responder a la enorme expectativa que genera su llegada.

Las próximas horas serán decisivas

Tras confirmarse recientemente las cesiones de Gonzalo y César Palacios al Fulham, el siguiente movimiento importante del Real Madrid apunta a ser la salida temporal de Franco Mastantuono.

Las conversaciones con la Fiorentina continúan abiertas y el optimismo crece en ambas partes. Si logran resolver el reparto salarial y ultimar los aspectos administrativos del préstamo, el internacional argentino afrontará su primera experiencia en la Serie A, una competición en la que buscará el protagonismo que hoy tendría muy difícil conseguir en el Santiago Bernabéu.