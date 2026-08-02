Chelsea sigue protagonizando uno de los mercados de fichajes más agresivos del fútbol europeo. El club londinense confirmó la incorporación del argentino Valentín Barco, quien llega procedente del Estrasburgo para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso y firmó un contrato de larga duración hasta junio de 2033. La operación, valorada en torno a los 40 millones de euros, refuerza un proyecto que no deja de sumar talento y que ya supera ampliamente cualquier otra inversión realizada este verano.

El internacional argentino, de 22 años, aterriza en Stamford Bridge tras una campaña que consolidó definitivamente su crecimiento en Francia y después de formar parte de la selección de Argentina que alcanzó el subcampeonato del Mundial 2026.

Valentín Barco da el salto definitivo al Chelsea

La llegada de Valentín Barco responde a la necesidad del Chelsea de reforzar el costado izquierdo tras la salida de Marc Cucurella, aunque su perfil ofrece muchas más variantes que el de un lateral convencional.

El exjugador de Boca Juniors comenzó su carrera como defensor, pero con el paso de las temporadas evolucionó hasta convertirse en un futbolista mucho más completo. Durante su etapa en el Estrasburgo, el técnico Liam Rosenior lo utilizó con frecuencia como mediocampista, una posición desde la que explotó su capacidad para asociarse, romper líneas y participar en la construcción ofensiva.

Su recorrido por Europa ha sido constante:

Boca Juniors

Brighton

Sevilla (cedido)

(cedido) Estrasburgo

Chelsea

Ahora afrontará su quinta etapa profesional con la misión de consolidarse en uno de los equipos llamados a pelear por todos los títulos.

Una temporada que terminó de convencer a Xabi Alonso

El rendimiento del argentino durante el último curso fue uno de los argumentos que impulsó definitivamente la operación.

Con el Estrasburgo disputó 43 partidos oficiales, registró 3 goles y 11 asistencias, participando activamente en una temporada histórica para el club francés.

Entre sus principales logros sobresalen:

43 partidos disputados.

3 goles.

11 asistencias.

Semifinalista de la UEFA Europa Conference League.

Semifinalista de la Copa de Francia.

Convocado por Argentina para el Mundial 2026.

Más allá de las estadísticas, Barco destacó por su polivalencia, intensidad y capacidad para desempeñarse tanto como lateral, carrilero o mediocampista.

Chelsea sigue liderando el mercado europeo

Con la contratación de Valentín Barco, el proyecto encabezado por Xabi Alonso continúa transformándose a gran velocidad.

El argentino se suma a una lista de incorporaciones de enorme impacto que ya incluye nombres como:

Morgan Rogers .

. Maxence Lacroix .

. Marco Palestra .

. Geovany Quenda .

. Emmanuel Emegha .

. Danny Welbeck .

. Denner .

. Dastan Satpaev.

La inversión total del Chelsea en este mercado ya ronda los 389 millones de euros, una cifra que lo mantiene como el club que más dinero ha desembolsado en Europa durante la ventana estival.

Un fichaje para presente y futuro

La apuesta por Valentín Barco encaja perfectamente con la estrategia deportiva de Chelsea, que continúa apostando por futbolistas jóvenes con margen de crecimiento y experiencia internacional.

A sus 22 años, el argentino llega después de consolidarse en Francia, competir con la selección absoluta de Argentina y demostrar que puede rendir en distintas posiciones del campo.

Ahora tendrá el mayor reto de su carrera: ganarse un lugar en el nuevo Chelsea de Xabi Alonso, un equipo que pretende volver a instalarse entre las grandes potencias del continente y que no ha escatimado recursos para construir una plantilla capaz de competir por la Premier League y la Liga de Campeones.