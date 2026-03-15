El regreso de James Rodríguez a la competencia oficial ya es un hecho. Después de más de 115 días sin disputar un partido oficial, el capitán de la Selección Colombia volvió a sumar minutos en la MLS, estrenándose con Minnesota United en un contexto adverso.

Su debut no fue el soñado en lo colectivo. El equipo sufrió una dura goleada en condición de visitante frente a Vancouver Whitecaps, que se impuso 6-0 con anotaciones de Sebastian Berhalter, Brian White (en dos ocasiones), Mathias Laborda, Emmanuel Sabbi y Cheikh Sabaly. Aun así, el foco estuvo puesto en el regreso del ‘10’, quien volvió a competir oficialmente a 88 días del inicio de la Copa del Mundo.

El debut de James Rodríguez en la MLS 2026

James inició el partido en el banco de suplentes. El director técnico Cameron Knowles optó por no incluirlo desde el arranque, entendiendo el tiempo que llevaba sin ritmo competitivo y el proceso de adaptación al equipo.

El colombiano ingresó al minuto 64, cuando el marcador ya reflejaba un contundente 5-0 a favor del conjunto canadiense. Entró en reemplazo del argentino Thomas Chancalay, en un escenario complejo, con el partido prácticamente resuelto y el equipo golpeado anímicamente. Esos fueron sus primeros minutos oficiales en este nuevo reto profesional, marcando el inicio formal de su etapa en el fútbol norteamericano.

Más de 115 días sin jugar: el contexto del regreso de James

El regreso de James se dio luego de un extenso periodo sin competencia oficial. Más de 115 días habían pasado desde su último partido en un torneo oficial (noviembre de 2025), una pausa significativa para un futbolista que ahora busca continuidad de cara a un año determinante.

El calendario agrega presión. Faltan apenas 88 días para el inicio de la Copa del Mundo, y el capitán de la Selección Colombia necesita recuperar ritmo, confianza y regularidad. La MLS se convierte así en su plataforma inmediata para llegar en forma a la cita internacional. Aunque el debut fue breve y en un contexto complicado, el simple hecho de volver a sumar minutos representa un paso clave dentro de su planificación deportiva.

Una derrota dura para Minnesota United

En lo colectivo, el estreno no fue positivo. Minnesota United sufrió su segunda derrota en las primeras cuatro jornadas del campeonato. El 6-0 frente a Vancouver Whitecaps evidenció fragilidades defensivas y dificultades para competir ante un rival que fue ampliamente superior.

Con este resultado, el equipo apenas suma 4 puntos en la tabla de posiciones, un inicio irregular que obliga a reaccionar en las próximas fechas. La temporada recién comienza, pero la exigencia en la MLS es alta y cada jornada tiene impacto directo en la clasificación. El reto para el cuerpo técnico pasa por integrar rápidamente a James dentro del funcionamiento del equipo y potenciar su capacidad creativa para revertir el momento.

Los primeros minutos de James en su nuevo equipo

En los minutos que disputó, James intentó ubicarse como eje de circulación y buscar asociaciones rápidas en campo rival. Sin embargo, el contexto del partido limitó cualquier intento de remontada o construcción ofensiva sostenida.

Más allá del resultado, su ingreso tuvo un valor simbólico: marcar el punto de partida de su etapa en Minnesota United. Después de meses sin competencia oficial, el mediocampista volvió a pisar una cancha en partido oficial y empezó a construir su nuevo capítulo profesional.

El desafío inmediato será ganar minutos progresivamente, alcanzar su mejor versión física y convertirse en el líder futbolístico que el club espera, en una temporada que apenas comienza y que ya dejó su primer golpe duro en el camino.