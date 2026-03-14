Mientras el DIM celebra la clasificación de su equipo profesional a la fase de grupos de la Libertadores, el sub-20 quedó eliminado rápidamente. Terminó su participación internacional antes de lo esperado tras no lograr avanzar desde la fase de grupos.

El equipo antioqueño disputó 3 partidos en el torneo continental juvenil y sumó resultados mixtos. Aunque logró una victoria importante en su debut, los siguientes encuentros no le permitieron sumar los puntos necesarios para clasificar. El DIM terminó segundo en su grupo con 4 puntos, un puntaje que finalmente no alcanzó para mantenerse en competencia.

Cómo le fue al DIM Sub-20 en la fase de grupos de la Libertadores

El recorrido del DIM en la fase de grupos incluyó tres partidos ante rivales de diferentes países del continente. El debut fue positivo y generó ilusión dentro del grupo juvenil. Finalmente, fue su única victoria. Tuvo estos resultados:

Bolívar: victoria 1-0, gol de Santiago Martínez

victoria 1-0, gol de Santiago Martínez Estudiantes de Mérida: derrota 1-0.

derrota 1-0. Flamengo: empate 0-0.

La derrota que complicó el camino del Poderoso

En la segunda jornada llegó el partido que terminó condicionando el destino del DIM en el torneo. El equipo se enfrentó a Estudiantes de Mérida, un rival que terminó imponiéndose por 1-0.

Ese resultado obligaba al equipo colombiano a buscar un triunfo en el último encuentro de la fase de grupos para mantener posibilidades de clasificación directa. La derrota dejó al DIM dependiendo de varios factores, incluyendo la diferencia de gol y los resultados de otros grupos.

El empate ante Flamengo en la última jornada

En el cierre de la fase de grupos, el DIM enfrentó a uno de los equipos más fuertes del torneo: Flamengo. El partido terminó 0-0, resultado que mostró la solidez defensiva del equipo juvenil colombiano, pero que al mismo tiempo limitó sus opciones de clasificación. El empate le permitió al DIM cerrar la fase de grupos con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

La tabla final del grupo del DIM

Con esos resultados, el DIM terminó segundo en su grupo con cuatro puntos. Aunque no fue un mal puntaje, el formato del torneo hizo que no fuera suficiente para avanzar.

El sistema de competencia establece que solo clasifican los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo, lo que reduce considerablemente las posibilidades para los equipos que no lideran su zona. En este caso, el DIM dependía de los resultados en otro grupo para aspirar al cupo del mejor segundo.

Por qué el DIM ya quedó eliminado de la Libertadores Sub-20

Recordemos que es una competencia en la que solo clasifica el primero de cada uno de los 3 grupos y el mejor segundo. Así que las posibilidades del Medellín se cerraron por lo que ocurre en el Grupo B del torneo.

Allí hay dos equipos igualados en puntos: Olimpia y Universidad Católica, quienes deben enfrentarse en la última jornada. Ese partido podría definir el cupo del mejor segundo. Cualquiera de los dos equipos que sume puntos superará al DIM en la tabla general.

Incluso si el encuentro termina empatado, el beneficiado sería Olimpia. El club paraguayo alcanzaría 4 puntos y una diferencia de gol de +2, superior al 0 en diferencia de gol que tenía el DIM, lo que le permitiría avanzar.

Lo positivo que deja la participación del DIM Sub-20

A pesar de la eliminación, el torneo también dejó aspectos positivos para el club. La participación permitió a varios jóvenes jugadores sumar experiencia internacional y enfrentar a rivales de alto nivel del continente.

Este tipo de competencias son importantes para el desarrollo de futbolistas jóvenes. Medirse ante equipos de países como Brasil, Venezuela y Bolivia fortalece el crecimiento deportivo y mental de los jugadores.

Además, el club continúa consolidando su estructura de divisiones menores, una apuesta clave para el futuro del equipo profesional.

El contraste con el presente del equipo profesional de Independiente Medellín

La eliminación del DIM Sub-20 contrasta con el momento que vive el equipo profesional del club. Mientras la categoría juvenil se despide del torneo continental, el primer equipo logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese contraste refleja los diferentes momentos que pueden vivir las categorías de un club. El DIM sigue apostando por el desarrollo juvenil, incluso cuando los resultados en torneos cortos no acompañan.